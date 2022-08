El “Cuarteto Quiroga”, y la “OSG”, en el “Festival Bal y Gay”

El “Cuarteto Quiroga”, de nuevo en Galicia, esta vez en las actividades del “Festival Bal y Gay”, con su presencia en la Basílica de San Martiño (Foz)- 20´30-, con obras de F.J.Haydn, Manuel Canales y J.Brahms. Aitor Hevia y Cibrán Sierra-violines- el viola Josep Puchades y la chelista Helena Poggio, han recibido el Premio Nacional de Música de 2018, y son formación modélica en el ámbito camerístico de nuestro país, llegando a ser durante dos temporadas los responsables de velar por los instrumentos de la colección de ”Stradivarius” del Palacio Real, mientras mantienen una actividad docente de primer rango. Responden con ello a la herencia recibida en la Escuela Superior Reina Sofía, y en la Hochschule für Musik, de Basilea, con maestros como Walter Lewin, Schmidt y Hato Beyerle, fundador del “Cuarteto Alban Berg”, en la “European Chamber Music Ac.”, además de Ferenc Rados , pedagogo húngaro o el compositor Gÿorgy Kurtag, mientras compartían experiencias con formaciones punteras como los “Cuartetos Lasalle” o “Hagen”. El nombre del grupo, como es sabido, es un homenaje al instrumentista y virtuoso gallego Manuel Quiroga, y en ello tiene la última palabra Cibrán Sierra, ya que su abuelo, había tenido una relación cercana al ilustre homenajeado y Cibrán guarda su memoria desde los años de infancia.

F.J. Haydn con el “Cuarteto nº 1, en Do M. Hob.III Op 74”, uno de los de mayor reclamo por sus opciones de ideario, y por la profunda unidad interna con una introducción en la cadencia perfecta de tónica, dando paso a un “Allegro moderato”, marcado por un tema principal cromático. Un vigoroso desarrollo que nos traslada a un periodo conclusivo de la exposición, modificado y prolongado. El “Andante grazioso”, queda en forma sonata de sutileza armónica, en una especie de “Minuetto” lento, justificando que el tercer movimiento “Alegretto”, pierda el talante de danza. Se aprecia en el trío, una apreciable atmósfera schubertiana y en el “Vivace”, retoma un tema derivado del motivo de acompañamiento de seis notas del primer movimiento. El desarrollo, es un ejemplo de episodio de notable virtuosismo contrapuntístico antes de desembocar en un alarde sobre un tema sincopado, irrumpiendo de seguido un ”staccato” con el que concluye el movimiento con todas sus fuerzas desplegadas, encuadradas con un aire de danza popular que sugiere los bajos de “musette”.

Manuel Braulio Canales (1747/86), fue gambista y compositor y suyo es el “Cuarteto en Sol M. nº 5, Op. 3”. La serie de sus cuartetos y otras obras sacras, se conservan en Toledo, aunque otras de sus obras se han perdido, según confirma Barbieri, quedando constancia de villancicos. Los “seis cuartetos a dos violines”, tuvieron como dedicatario al duque de Alba, y fueron impresos en Madrid por Fernando Palomino. Un primer grupo de cuartetos, inducirá a pensar a Julio Gómez sobre la posibilidad de que pudiese conocer obras de Haydn o hasta incluso los de L.Bocherini, quizás por ello, la influencia de este último. Su colección se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, en un ejemplar incompleto, del que faltan algunas partes de la viola y el bajo. La serie del “Op. 3”, fue editada en Londres por R.Bremmer y figura inscrita en la colección de impresos musicales del Palacio Real donde hay otras obras de Abel,Liedel, J.Christian Bach, Kammel y el mismo F.J.Haydn, además de L.Boccherini, Giardini o Bertoni. Para el musicólogo Martín Moreno, resulta un compendio de la música que se practicaba en la corte de Carlos III. Esta serie de Canales, lleva por título “Six Quartettos for Two violins, a tenor & bass, by Emanuel Canales” Op. III. Pr 10. 6. London Printed for Will of de King of Spain” y vio la luz entre 1776 y 1779 y de ella se conservan dos ejemplares, uno en la Biblioteca Nacional y otro en Toledo, en dedicatoria a Carlos III.

J. Brahms con el “Cuarteto nº 2, en La m. Op. 51”, una atención para su amigo Theodor Billroth, y que se presentó en Viena a finales de 1875, en la lectura del “Cuarteto Hellmesberger”, recibiendo una notable acogida. Para Bussi, expresa la completa y madura veta creativa para el género, si bien prevalece la melancolía cuyo final se alivia a través de atmósferas de una belleza individual de temas entrelazados en una poesía que ha sugerido un atributo romántico. Eran años marcados por las dudas, los escrúpulos y los replanteamientos, época en la que se encuentra con Robert Schumann y en la que se había atraído por esta forma de composición, esbozando decenas de proyectos. Las dos obras de este grupo, que habrían de esperar hasta 1873, fueron presentados ante Clara Schumann, una oportunidad para que ambos, interpretasen las “Variaciones sobre un tema de Haydn”. Los cuartetos del “Op. 51”, muestran un ánimo abatido y sombrío (de ahí el apelativo de “cuartetos menores”). En este caso, la inspiración nórdica es menos concreta y densa, más poética y mórbida, con líneas ligeras y difuminadas. Rozaba el compositor la cuarentena y estos cuartetos del grupo, resultan obras claramente complementarias

La “OSG” estará en la Catedral Basílica de la Asunción (Mondoñedo)- día 24, a las 21´00-, bajo la dirección de Lucas Macías y el protagonismo de la soprano Serena Sáenz, en la “Sinfonía nº 4” de Gustav Mahler (versión de K.Simon). Lucas Macías, director en Oviedo y de la “O.C. de Granada”, se formó en el Conservatorio de Zurich con Thomas Indermühl y posteriormente en Friburgo, llegando a colaborar con eventos como el Berliner Festwochen; el Usedomer Fest.; el Europaschen Musikmonat (Basilea); los “BBC Proms”; o el Festival de Budapest. Fue intérprete de oboe con la “Concertebouw”, de Amsterdam, dirigida por Mariss Janson y en agenda tiene prevista su colaboración con el Teatro Colón, de Buenos Aires. La soprano, para la sinfonía de Mahler, es una joven ganadora de certámenes como los de la Ópera de París, el Concurso Viñes o el Montserrat Caballé. Entre sus roles recientes: “Norina”, de ”Don Pasquale” (Donizetti); “Zerlina”, de “Don Giovanni”, para la “Staatsoper Berliner”, dirigida con Daniel Baremboim; “Nanetta”, de “Falstaff” (Verdi) en la Staatsoper unter der Linden (Berlín); “Frasquita”, de “Carmen”, dirigida por Martin Kusej; “Pamina”, de “La flauta mágica” o “Lucia di Lammermoor” (Donizetti), en el Teatre de Liceu”, junto a Javier Camarena.

F. J. Haydn con la “Sinfonía Hob I. 102, en Si b M.”, perteneciente a las “Sinfonías Londres o Salomon”, que comienza con un forte de gran vitalidad, previo a un segundo tema en “fortissimo”, que podrá recordar a la obertura del “Don Giovanni” y un desarrollo que manifiesta un notable amplitud. La flauta, enunciará un tema a modo de aparición de sorpresa, con un redoble de timbal que resuelve el énfasis del movimiento, El “Adagio”, observa la influencia de Carl P. E. Bach, encontrándonos además con una profusa decoración que algo tiene en común con algunos de sus cuartetos. El encanto melódico y armónico es una característica fundamental de este movimiento, al que se añade su seductora sonoridad. El “minueto”, marcado “Allegro”, resulta de una vitalidad arrolladora, con un trío más reservado, en el que se nos muestra un talante eslavo. El “Final”, renueva esa idea general de la sinfonía, resuelta en tres episodios, ostensiblemente diferenciados. El tercero, vuelve a fundarse en el segundo tema, equilibrando la simetría de la sinfonía.

La “Sinfonía nº 4”, de Gustav Mahler (versión de K.Simon), es obra que pasó por varias fases y revisiones , con estreno integral en Munich, el 25 de noviembre de 1901,dirigida por el autor, aunque la interpretación del último movimiento, se había realizado en Hamburgo, el 27 de octubre de 1893, con la soprano Clara Schuh- Prohaska. Obra típica de sus períodos estivales, y que cerraba el ciclo de las “Canciones del Muchacho de la trompa mágica”. En su planteamiento, cuatro movimientos: “Bedächtig. (Nicht eilen); “Recht gemächlich” (Deliberado. (Sin prisa).Adecuadamente mesurado). El segundo “In gemäslicher Bewegung. Ohne Hast” (En un tiempo moderado. Sin prisa).

El tercero “Ruhevoll” (Tranquilo) y el cuarto “Sehr behaglich” (Muy placentero), con la voz de soprano. Con él nos quedamos para mayor atención, por el protagonismo que reclama en cuanto a la voz. Una de las páginas más encantadoras del compositor, en la que recrea en grado placentero un posible paraíso abundante en los obsequios que nos ofrece la naturaleza. La recurrencia a la voz de soprano, por tercera vez en su ciclo sinfónico, resulta una aportación sublime, gracias al contraste creado por el texto cantado-“Wir geniessen die himmilichen Freuden, d´rum tun wir das Irdische meiden, Kein weltlich Getümmel hört man nicht im Himmel! Lebt alles in sanfester Ruh...”-, y la evanescente (casi impresionista), instrumentación de otra, unido todo a un “non tempo” final, letárgico, “Und ohne Ende”, y sin fin, conforma una peculiar ambigüedad muy querida por Mahler y que volverá a aparecer en algunos instante de la ”Octava sinfonía”