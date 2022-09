El deporte y la autoestima patria

ACABO de ver la victoria en baloncesto sobre Alemania, y de pronto me acuerdo de otras victorias deportivas que han sucedido en los últimos meses. No es que seamos los tipos más altos y musculados del mundo, aunque nuestra genética ha mejorado mucho, los yogures y eso, pero se ve que, por alguna razón, se nos da muy bien el deporte, ya sea individual o colectivo, hay por ahí una especie de gen ganador o lo que sea eso.

Me alegra mucho, aunque yo sea un desastre en el terreno deportivo. Me alegra porque recuerdo aquellos días del pasado en los que ganábamos pocas cosas. ¿Nadie recuerda aquello de no pasar nunca de cuartos de final? Volvías a casa con la sensación del día de la marmota. Una y otra vez teníamos que conformarnos con ese límite, con ese muro, que, al parecer tenía que ver con limitaciones históricas, la pobreza amasada en la posguerra, tal vez, la sensación de que no pertenecíamos al territorio de los ganadores y había que aceptarlo. Todo cambió, y no sólo en el deporte, aunque algunos lo nieguen.

Hace muchos años considerabas un milagro ganar y ahora consideras un accidente perder. Y no sólo en el fútbol. Naturalmente no creo que el deporte vaya solamente de ganar y perder, faltaría más, pero así es como se miden las competiciones profesionales, y a eso nos enseña el universo mediático, que en cuestión de deportes es muy intenso. Hay países hegemónicos en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, y no están dispuestos a descolgarse ni una sola medalla, porque en la globalidad, en la geoestrategia, en la pantalla, hay un prestigio deportivo. Esto ya pasaba cuando los bloques de la Guerra Fría, en los que las potencias se medían también por las gestas deportivas.

Ignoro si la estima de un país sube con las gestas deportivas. Algo ayudará. Ya sé que el deporte de élite tiene un gran componente de espectáculo, pero muchos de los que están ahí, como estrellas del show, fueron antes esforzados atletas, escolares que metían horas y horas en entrenamientos, mientras sus padres esperaban en el aparcamiento a que terminara la sesión. Algo de eso nos ha llegado ahora con la victoria imponente de Alcaraz en Estados Unidos, y con la consecución del número uno. La mayoría de las cosas vienen, es verdad, de un esfuerzo poco visible que el éxito suele tapar, con su cobertura de oro. Pero todo viene de alguna parte. Supongo que los grandes deportistas no olvidan aquellas noches de invierno en las pistas.

En las pantallas se glosan las victorias con un exceso de triunfalismo. Comprendo que suceda, pero hay que administrar la euforia. El deporte enseña, sobre todo, que no se puede ganar siempre. Y eso es saludable. Pero es verdad que hay muchas victorias, en deportes a veces inesperados. Bien, en un país deprimido por la crisis, y por tantas cosas que están sucediendo ahí fuera. Por la guerra. Por la enorme carestía de los alimentos. Tal vez los problemas personales se mitiguen un poco con ese subidón de adrenalina, aunque algunos piensen que algunos deportes están demasiado recompensados económicamente, al menos si los comparamos con otras cosas. Pero, nos dicen, los deportistas que ganan mucho también generan mucho.

Sí me pregunto por qué no hay un eco mayor de nuestros triunfos en otros campos. A veces, el deporte lo envuelve todo. No tiene por qué ser un orgullo patrio: ahí tenemos los elogios que recibe Federer de todo el mundo. Pero, si somos tan buenos en el deporte, ¿qué pasa con otras actividades? ¿Por qué se olvidan, o pasan desapercibidas? ¿Somos capaces de sentir lo mismo al llegar a casa por un novelista, un científico o un delantero centro?