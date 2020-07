El deseo y la realidad

compareció ayer Fernando Simón para rendir cuentas de la situación tras la última semana. Lo hizo con todos los datos en su poder y dejó una sentencia: “En estos momentos el brote de Lugo no es un núcleo de riesgo importante en España”. Se refirió también al caso de Lleida y ahí sí mostró su preocupación: por no haber actuado antes, porla elevada cantidad de brotes y por el número importante de personas que requirieron hospitalización. “Nos hubiera gustado que no hubiera llegado a ese punto de saturación del hospital de Lleida”, dijo recordando que está habilitada una clínica de campaña para atender los casos de covid-19 que se están produciendo en esa provincia catalana. ¿Sirvieron las palabras de Simón para tranquilizar los ánimos en Galicia? Habida cuenta del respeto que le tienen en PSOE, Podemos y Bloque al experto en Alertas y Emergencias Sanitarias habría que pensar que sí, pero nadie va a desperdiciar la munición política que proporciona el brote de A Mariña en esta última semana, tras un domingo de sufrimiento por las encuestas. Por eso seguirán confundiendo confinamiento con restricciones de movilidad y pasando de puntillas por los datos del Ministerio de Sanidad. Sí, los del Gobierno Central que ya dicen que la Xunta manipula los suyos. ¡Vaya país!