PASARÁ a la historia como el mayor fracaso de Gobierno de Pedro Sánchez y eso que Sánchez pasará a la historia como uno de los peores presidentes de la democracia española, si no el peor. Pero el desmadre de las vacunas ha provocado una alarma social sin precedentes. Para ser justos, no solo el presidente español y su gobierno son responsables del desmadre. La Unión Europea no ha demostrado la obligada eficacia, más obligada todavía en tiempos de crisis como la que está viviendo Europa, y el mundo entero, en este momento. En Bruselas llevan días discutiendo sobre el comportamiento del presidente del Consejo Charles Michel cuando no se levantó para ofrecer su sitio a Ursula van der Leyen durante la entrevista que mantuvieron con Erdogan, pero no se ha abierto un debate serio y minucioso sobre cómo la política de compra de las vacunas.

Fue decisión de los jefes de gobierno que se centralizaran las compras a través de la UE y que la UE distribuyera las vacunas, y sin embargo no se han pedido responsabilidades ante el fiasco de esas compras. Empezando porque Boris Johnson impuso condiciones al fabricante de AstraZeneca, vacuna anglo danesa que el premier británico obligó a distribuir de forma prioritaria en el Reino Unido. En Bruselas no se había incluido en el contrato una cláusula para el caso de no cumplimiento del compromiso firmado.

Por otra parte tampoco ha intervenido la UE cuando algunas de las farmacéuticas han intentado hacer o han hecho negocio con las ventas a terceros países; cuando no se han cumplido los plazos de entrega firmados o cuando, ante la gravedad de la situación y la inoperancia de Bruselas, algunos gobernantes han decidido acudir al mercado, o buscar influencias al más alto nivel, para tratar de atender laS necesidades de los ciudadanos de sus países. El caso más emblemático se produjo hace diez días cuando Merkel y Macron mantuvieron una conversación telemática con Putin por su vacuna Sputnik. Aquí nadie ha estado a la altura.