El día de la tristeza

CON CIERTO retraso (más allá de las nueve de la noche) me entero de que ha sido el día más triste del año. ‘Blue Monday’, el lunes triste y azul, como se decía del gato de Roberto Carlos. Tercer lunes de enero: vaya usted a saber por qué. Es buena señal que no me haya enterado antes: será que no me atacó la tristeza, o quizás lo que sucede es que ya estaba dentro de mí. Algunos creen que es de mal gusto. No sólo porque hay mucha gente en el mundo con bastante más derecho que nosotros para sentirse tristes, con muchas más razones, sino porque también hay algunos que prefieren mostrar siempre alegría, aunque sea impostada, o falsa: “dientes, dientes”, que decía la otra.

Pero la alegría no es un asunto de ricos. Los ricos también lloran, ya saben, y los hay, como ese Trump a punto de irse, que parecen alérgicos al buen humor, al menos con una cámara cerca. Hay una rama de la política (una estética, una tendencia, lo que sea, y no siempre formada por la misma ideología) que considera que el gesto hosco es más rentable y sincero que el gesto divertido. Sin embargo, los ciudadanos se merecen ser tratados con alegría y ternura. La mala leche que se la guarden para la vida privada.

Tener un Día de la tristeza puede parecer una sublime tontería, pero ya saben que ahora se estilan mucho ‘los días de algo’: algunos están bien traídos y otros semejan absurdos. La tristeza no puede fijarse en el calendario, y menos ahora, por lo que dicen los que encuestan en la calle (se hacen encuestas de todo). La tristeza esta en el aire, como otras veces el amor. Entre el frío y el virus enero no ha defraudado en cuanto a tristeza se refiere, pero, desde que empezó la pandemia y la economía se ha deslizado peligrosamente hacia el desastre nunca han faltado momentos para considerar que estábamos entristeciéndonos a marchas forzadas. Todos: uno a uno.

Claro que el ‘Blue Monday’ es una etiqueta (no sé si comercial, aunque podría: ahí está el ‘black Friday’), un código que combina la incertidumbre del año nuevo, la cuesta de enero (ahora la cuesta ya está en cualquier mes) y supongo que el hecho de ser lunes, un lunes ya alejado de la Navidad, un lunes para el vacío, para el desánimo, para la pesada vuelta a la realidad y al pago de las facturas.

¿Quién determina el día más triste del año? ¿Un algoritmo? ¿Un comité de sabios de la tristeza? ¿Los exégetas de Françoise Sagan? Puede que todo ello al tiempo, aunque sabemos que es el invento de un psicólogo inglés. Tal vez exista una tristeza grupal, de calendario, incluso de rebaño, un contagio del desánimo que sólo una milagrosa vacuna, la del optimismo y la felicidad, podría arreglar. Pero ha habido tiempos históricamente felices, atolondrados y caóticos, entregados al dulce placer y al sol, o más bien al olvido.

¿Llegaremos a ver este despertar? ¿Apartaremos el ceño fruncido inevitable, nos libraremos del peso de la seriedad oscura y autoritaria que empaña la necesidad de la alegría para sobrevivir? ¿Daremos un portazo a este tiempo absurdo, plomizo, atrapado entre el miedo y la nueva sociedad estúpidamente dogmática, que destruye la vida verdadera? Eso espero. Mientras, lo del ‘Blue Monday’ tómenselo como una vacua etiqueta más de la modernidad. Aunque parece el nombre de un gin-tonic.