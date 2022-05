MAÑANA se celebra en la Federación de Rusia el Día de la Victoria, que rememora el triunfo del ejército soviético sobre los nazis hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Aunque la derrota del ejército de Hitler tuvo lugar tal noche como la de hoy, 8 de mayo, es el 9 cuando los fastos de la conmemoración se celebran en las principales ciudades del país, sobre todo en Moscú.

Se trata de un desfile que se repite cada año con toda la pompa y el boato de un Kremlin que desea recordarle al pueblo ruso la fuerza y el poder heredado por una Federación que hoy, bajo la batuta de Vladímir Putin, desea recuperar el aura imperialista y hegemónico de la antigua Unión Soviética.

Debemos recordar que, además de esa “operación militar especial” que, según Putin, se está desarrollando en Ucrania para liberar y proteger a la población prorrusa de la región del Donbás, las fuerzas rusas también pretenden, supuestamente, desnazificar el país hermano; por lo que este día adquiere este año un mayor simbolismo, si cabe.

Es cierto que lo que hoy es Ucrania se encontraba dividida durante la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el oeste del país, ocupado por el ejército nazi, al que se adhirieron rápidamente los ciudadanos locales, luchando sin rubor contra sus propios hermanos ucranianos. Por otro lado, la población del este, bajo control soviético, enfrentándose también abiertamente contra aquellos que se habían pasado al bando alemán. Es decir, un país partido en dos y antagónico internamente.

Quizá sea esto lo que pretende también Putin hoy día; es decir, presionar militarmente para debilitar y seccionar a una sociedad que hasta febrero de este año no ocultaba el orgullo de su consanguineidad rusa, pero que, al tiempo, se sentía profundamente no sólo europea (también los rusos se sienten europeos pese a no compartir muchos de los valores occidentales), sino incluso identificada con los principios democráticos y de libertad que caracterizan a sus vecinos de la UE.

Ya antes, tras la Primera Guerra Mundial y la caída del imperio ruso y húngaro, la Ucrania independiente se constituyó en dos Estados, la República Popular de Ucrania Occidental, y la República Popular Ucraniana en el centro y el este.

Pero es que, más allá de esta repetida división histórica que ahora pretende revivir y rediseñar Putin, lo cierto es que hasta el 24 de febrero de este año en que comenzó la invasión rusa, los propios habitantes de la capital Kiev (Kyiv), presumían de su ascendencia, y de ser los más rusos de los ucranianos.

Tras las masacres perpetradas por el ejército ruso a lo largo del país, entendemos que este orgullo étnico, esta eslavofilia, habrá desaparecido en buena medida, más allá del lógico odio a Putin que se haya podido extender a lo largo de todo el territorio nacional.