El dilema con los no vacunados

“Mejor vacunarse por convicción

que por obligación”

CON la curva de contagios disparada en toda Europa y las variantes delta y ómicron circulando por medio mundo, nos enfrentamos a un tsunami de infecciones por covid-19 a nivel planetario. La vacunación está siendo de gran ayuda, pero no es suficiente para enfrentarnos con esta pandemia, hay que implementar con medidas de protección y de salud pública además de endurecer las restricciones; en la situación actual que nos encontramos es importante aumentar el porcentaje de vacunados, ya que los no vacunados favorecen la circulación del virus (según un estudio del Instituto Pasteur, los no vacunados podrían transmitir el virus cuatro veces más que las personas inmunizadas correctamente).

En Europa hay personas vulnerables sin vacunar o sin la pauta completa, mientras que en el resto del mundo es enorme la cantidad de gente sin vacunar. Los países del este de Europa tienen estancada la vacunación. Ante esta situación, surge un debate: ¿debemos obligar a vacunar a la población?

Se está contemplando esta medida en los países con tasas de vacunación bajas, que al coincidir con la temporada de invierno y la relajación prematura de las medidas de protección, han sido la concausa de factores que han propiciado la altísima incidencia acumulada en numerosos países (República Checa, Eslovaquia, Austria, Bélgica, Alemania, Suiza, etc.); mientras España y Portugal, con altas tasas de vacunación, tienen una mejor situación epidemiológica, si bien no se puede esperar para actuar, es preciso adelantarse y endurecer las restricciones o llegaremos a las navidades con una incidencia acumulada muy alta (>500 casos por 100.000 hab.).

En Alemania toma fuerza la vacuna obligatoria a partir de febrero del 2022, decisión que deberá aprobar el nuevo Gobierno que sustituya al de Merkel. Austria e Italia se han posicionado en esta misma línea. Entre los no vacunados, hay un porcentaje de indecisos, a los que se les puede convencer a base de pedagogía social (hay que escuchar sus razonamientos, explicarles los beneficios de las vacunas y cómo se pueden salvar vidas, vacunándote proteges a los de tu alrededor); otro tema distinto son los negacionistas y radicales antivacunas, a pesar de que algunos hayan sufrido el covid-19 en sus propias carnes, falleciendo algunos de ellos.

Es preciso repescar a los dudosos, siempre es mejor convencer que obligar, las imposiciones nunca son buenas, hay que buscar incentivos para que la gente se vacune, se debe insistir en los riesgos de los no vacunados, el daño social y sanitario de no vacunarse. España, siendo un referente mundial en vacunación, hay 4 millones de personas sin vacunarse: 2 millones forman parte del grupo de dudosos (reticentes a la vacunación) y los otros 2 de los antivacunas.

El exigir el pasaporte covid-19 para la vida social (acceso a hoteles, restaurantes, locales de ocio, eventos multitudinarios, etc.) puede ser un estímulo para la vacunación. Austria pretende multar a los no vacunados, mientras EEUU y Eslovaquia ofrecen incentivos para animar a la vacunación. En España ya se está vacunando a los niños entre 5 y 11 años, franja que tiene la incidencia acumulada más alta, lo que está repercutiendo en sus convivientes, de ahí la conveniencia de avanzar rápidamente en la vacunación en niños. Vacunar + medidas de protección y de salud pública + restricciones, es el único camino a seguir si queremos evitar más muertes innecesarias. ¡Sentidiño navideño!