El dinero que (al fin) viene

LA PREGUNTA inmediata que se me ocurre es si sube más y más rápido la electricidad, en días como ayer, o Jeff Bezos a bordo de su nave Blue Origin, que ya empieza a sonar más que la Enterprise. Su vuelo vertical de once minutos (ahora ya con gente de verdad, como él mismo) se me antoja demasiado veloz para un billete de lejanías: parece de cercanías, la verdad...

Bien: es el morbo científico del momento. Si el futuro del turismo es el turismo espacial, tendremos que ponernos a ello. Aunque aquí seguimos a ras de suelo. Esperando que Boris Johnson, en cuarentena (la relación con el virus de este hombre lleva camino de parecerse a su relación con Bruselas), suelte a sus británicos con pauta completa (hay muchísimos) y los deje aterrizar, en avión, no en cohete, en los bares habituales. Las televisiones hacen reportajes de esto casi cada día. Mientras cuentan el estado de los datos de la pandemia, miden el número de ingleses por metro cuadrado de calle de Magaluf. Hay un turismo que se mide en ingleses, en efecto.

Turismo de altura, literalmente, el de Benidorm (que creo que está construyendo un rascacielos aún más lejos, más alto y más fuerte: lo leí por ahí). Los británicos siempre se han pirrado por esas alturas, que dan muy bien como fondo de pantalla en el programa de Buenafuente. Es nuestro Manhattan, creo que dijo un día. O quizás no. Pero lo es, porque la Operación Chamartín aún sólo ha sembrado cinco torres en Madrid (la última en alza), y no alcanza a ser ese bosque urbano que algunos juzgan loco y otros inevitable. ¡Ah, esos jardines verticales que atravesarán los taxis voladores, sorteando drones al anochecer! Una perspectiva envidiable, afirmo.

El turismo, desde luego, es un asunto principal para este país. Gentrificación aparte (en Venecia han prohibido que los cruceros se disputen prácticamente el sitio con las góndolas: creo que ya no entrarán donde solían), lo cierto es que, con las heridas económicas de la pandemia, y con el cambio de modelo de negocio que se prepara en muchos sectores, no podemos desprendernos de las fuentes de riqueza de probado éxito. Hay sol, qué quieren: un británico se lo explicaría mejor. Se puede ir de cañas o de Museo del Prado, con el permiso de Ayuso, aunque no sé en qué orden. El Camino de Santiago está mostrando cómo conjugar la naturaleza con el ocio, o con la meditación y el sosiego. Y es que la historia no ha empezado hace un cuarto de hora, aunque algunos lo crean.

Sánchez se va a América, dicen, sin políticos, a vender España. Quiero decir: a vender negocios, proyectos y cosas. Viene al fin el dinero europeo, si Dios y Rutte lo permiten, y es necesario invertir con tino, así que poca tontería. El cambio de çgobierno, según algunos analistas, responde a esto: a que todo es ya economía, estúpido, desde hoy hasta las elecciones. Nadia Calviño y cuatro más. No es que Pedro haya querido reconciliarse con el partido, que a lo mejor sí (aunque podría decir, a estas alturas: “el partido soy yo”, como decía Flaubert de Madame Bovary). Es que sabe que las elecciones sólo puede ganarlas marcando en esta segunda parte: el gol de la pasta, la prórroga del dinero europeo, la reconstrucción. Llegar vivo a los penaltis, o sea.