El discurso del Rey

POR séptimo año el Rey Felipe VI se dirigió a los españoles en el tradicional Mensaje de Navidad, que así se llama el discurso. Por la condición del cargo no se pueden esperar grandes sorpresas ni frases inflamadas, útiles para hacer titulares llamativos. En esta ocasión tampoco. Y menos, pienso yo, cuando el sistema político que representa como Jefe de Esatado goza de buena salud. La Constitución acaba de cumplir 43 años sin que se vislumbren en el horizonte peligros insuperables inquietantes. Alguno de los males que aquejan la política española, citados por el Monarca, no son achacables a la Carta Magna. La dificultad para alcanzar acuerdos en los grandes asuntos son responsabilidad de quienes en estos momentos lideran políticamente el país, en primer lugar los partidos que sostienen al Gobierno y quienes ejercen la oposición, no siempre leal. En último término, la causa del mal depende de los electores, que libre y voluntariamente elegimos.

El Rey abordó los asuntos más relevantes del momento, entre ellos el de la ejemplaridad, imprescindible en quienes están al frente de las instituciones, más allá del cumplimiento de la ley. No hizo mención expresa a su padre, pero todo el mundo lo entendió. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Resulta además muy oportuno abordar el asunto con carácter amplio, pues una de las mayores preocupaciones de los españoles, como refleja regularmente el CIS, es la clase política en su conjunto. Ninguno los líderes en el ámbito estatal aprueba. Junto a la defensa de los valores constitucionales destacó los de la Unión Europea, acrecentados en estos momentos de dificultades tanto en el ámbito de la sanidad como de la economía.

Como es habitual, los partidos constitucionalistas hicieron una valoración positiva del mensaje y los demás no, aunque en esta ocasión los críticos se quedaron con la falta de mención a su padre. Tampoco es sorpresa. BNG y ERC votaron en contra de la Constitución, el PNV se abstuvo y los de Bildu por entonces coreaban ¡ETA mátalos! Cuatro décadas largas después mantienen, de palabra, el mismo mensaje, pero creo que en su comportamiento en algo o bastante evolucionaron. Cambiar no solo es correcto políticamente, sino también en el plano humano. Porque en el sistema actual, que tildan de régimen y detestan en declaraciones, se amparan para actuar y aprovechan para vivir libre y holgadamente. Sería bueno saber si al revés sucedería lo mismo. Si los partidos constitucionalistas de hoy recibirían el mismo trato en su régimen. O, mejor, no saberlo.