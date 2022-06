El Eje Galicia-Andalucía

PARECIERA que la única manera de que Santiago alcanzara los cien mil habitantes sería con la fusión de concellos. Con Ames o Teo, juntos o por separado. Después de repetidos intentos en los últimos treinta años, el tiempo que resido en la capital de Galicia, el logro es misión imposible. La población de hecho supera con holgura la cifra, pero no la de derecho que es la que vale a efectos legales, sin poder recibir por lo tanto los consiguientes beneficios financieros. Solo tres ciudades gallegas superan esta cifra, Ourense por muy poco. Por debajo, hasta hace bien poco Lugo superaba a Santiago, hoy ambas a la par. Sorprende que la capital de Galicia no crezca en población cuando sí lo hace como referente a nivel español e internacional. Son muchas las razones por las que la gente no fija su residencia en Compostela. La escasez y elevado precio de la vivienda es la razón principal, pero si ello ocurre se debe al fracaso en las políticas de vivienda, si es que tales políticas existen. Un ejemplo es el casco histórico, a punto de convertirse en un parque temático para foráneos, en el que resulta muy difícil no ya solo morar la gente sino la pervivencia del comercio tradicional. Tampoco se comprende como en un municipio con zona rural tan extensa los amantes de la naturaleza no encuentren un lugar para asentarse y se desplacen a otros más alejados. Falta voluntad política.