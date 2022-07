EL populismo demagogo daña las democracias, las inunda de confusión y niebla. Se alimenta, precisamente, de esa confusión y de que muchos ciudadanos crean, quizás con cierta inocencia, en las soluciones fáciles, en los cantos de sirenas y en la simpleza del blanco y el negro. De todo eso hay que huir, porque sólo en lo profundo y en lo complejo, sólo en el pensamiento crítico y elaborado, está la solución.

Pero no sólo el populismo ejerce la demagogia como ariete frente al pensamiento complejo. Puede hallarse en otros lugares del espectro político, siquiera sea por imitación. O por conveniencia. Ahí tienen el papelón de los tories británicos. No sólo Johnson, que parece felizmente amortizado, sino los que pretenden sucederle. Sunak y Truss, tras el debate televisivo, le hacen ojitos precisamente al populismo, siguen presumiendo de brexiteros, y, básicamente, hacen todo lo contrario de lo que le vendría bien al Reino Unido. Pero aún así captan votos. Apostar por el ala dura inspira a muchos, lo mismo que Twitter tiene esa atracción fatal de la bronca adolescente. Una vez más la política importa más que las soluciones para un país. Lo que importa es ganar, aunque sea desde el elogio de la estupidez.

Desvergüenzas como deportar a los emigrantes a Ruanda, algo heredado del final de la era Johnson, aparecen de nuevo, pero todo se redobla de dureza pueril, que al parecer da votos. Estos tipos llevarán al Reino Unido al desastre, como todos los simplistas, como todos los charlatanes. Si no los paran antes en las urnas. Pero también llevarán al desastre a los conservadores ingleses, más aún, si cabe. No me extrañaría que pronto se desatara una ola de nostalgia del ridículo gobierno de Johnson, aunque en realidad estos nuevos candidatos, siguiendo la falta de ideas de la política contemporánea, parecen sentir más bien el deseo de parecerse a Thatcher.

Aunque es verdad que el Reino Unido, fuera de la Unión Europea, tendrá que lidiar con sus propios fantasmas y frustraciones. Parece ahora mismo un país tumbado en el diván, necesitado de terapia urgente. Al menos, algo de Europa les va quedando: celebrarán el próximo festival de Eurovisión.

El verdadero problema, sin embargo, está en Italia, como ya he comentado aquí en los últimos días. La caída de alguien sensato como Draghi se interpreta como una victoria de los que quieren poner palos en las ruedas a la democracia a cualquier precio. Y muchos ciudadanos piensan que eso juega a su favor. En fin. Que los oftalmólogos les conserven la vista. Cuesta trabajo creer que la mirada emocional y adolescente de la política se vaya imponiendo sobre la sensatez. Te preguntas si hay tanta gente preparada, como se nos asegura una y otra vez, porque los líderes empiezan a dejar mucho que desear. Sobre todo, te preguntas por qué diablos son líderes.

Italia es el síntoma de una cierta descomposición, que algunos buscan con ahínco. Creen que ganarán con el colapso. Que nada bueno perdure, que no haya un instante de consenso, porque el otro es siempre el enemigo. Confunden europeísmo con globalización, pero es una confusión de diseño, pensada para las urnas. Quieren hacer creer al votante que los males vienen siempre de fuera y predican una pureza interior y una épica de parvulario que tarde o temprano se revelará como un manual para incautos.