El estatus de Gibraltar

TODO acuerdo que pueda resultar beneficioso para ese 96% de ciudadanos de Gibraltar que en 2016 votaron en contra del ‘brexit’ recibirá siempre nuestro apoyo. Si deviene provechoso también para los 15.000 trabajadores transfronterizos que cada día atraviesan la Verja, de los cuales unos 9.500 son españoles, mucho mejor. Y si, además, le facilita la vida a los 30.000 usuarios diarios que desarrollan sus intereses personales a ambos lados de la frontera por cuestiones turísticas, médicas, comerciales, de consumo, o de segundas viviendas, pues estupendo también.

Es más; dadas las circunstancias políticas actuales, hasta evitaríamos tener que insistir en los errores que cometimos “al amparo del Tratado de Utrecht por el que cedimos el Peñón en 1713”, o seguir lamentando “la oportunidad perdida durante el ‘brexit’ para reclamar la soberanía de la Roca o el control compartido de su aeropuerto”. Todo sea por propiciar ese “espacio de prosperidad compartida” al que apela hoy día nuestra ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

Debemos proteger ese 19% del PIB del que depende el Campo de Gibraltar con respecto al Peñón. Además, el hecho de que no sólo González Laya y el ministro principal Fabian Picardo, sino también el propio Pedro Sánchez nada más llegar al poder, hayan hablado lamentablemente de dejar a un lado la cuestión de la soberanía, no nos deja mucho margen de acción ni siquiera a la hora de aspirar a logros mayores para nuestro país, pese a disfrutar de la posición ventajosa de ese derecho de veto sobre cuantas acciones afecten a Gibraltar que nos reconoce la Comisión Europea y sugieren las resoluciones y dictámenes de la ONU.

Si Gibraltar no puede ser hoy día reivindicado como español, y menos con la actitud complaciente hacia Reino Unido de nuestro Gobierno, al menos espero que se confirmen las noticias que aseguran que Gibraltar podría entrar a formar parte del espacio Schengen. Esto haría que viésemos el Peñón como un territorio más europeo que hasta ahora y, por tanto, más español también. Sea como fuere, eso lo tendrán que decidir, en primera instancia, España y Reino Unido. Después será Gibraltar quien lo deberá acatar, por mucho que Fabian Picardo se empeñe en hablar de una supuesta negociación a tres voces que aspira a elevar el estatus del Peñón.

De consumarse ese acuerdo de incorporación de los gibraltareños a la zona de libre circulación de personas (no de mercancías) que proporciona Schengen, serán los ‘llanitos’ los que verán premiadas sus libertades y su condición europea dentro de la Unión. Y dado que Londres se niega a que sean nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil las que vigilen directamente las fronteras exteriores y el control de acceso aéreo y portuario, la posibilidad de que lo hagan los agentes de Frontex no me parece mala idea. A fin de cuentas, su guardia fronteriza y costera, también es la nuestra.