CREO sinceramente que la vida sería más fácil y este un mundo mejor si todos nos diéramos cuenta de que el factor humano es el que en muchísimas ocasiones delimita nuestras vidas en función de las actitudes de otros y de sus decisiones, al igual que modifica las vidas de otros en función de las nuestras. Permanentemente estamos viviendo situaciones, cuya resolución o cuyo final depende de lo que otras personas quieran o no hacer.

Así, estoy seguro de que la mayoría de vosotros habéis vivido estar en la puerta de embarque de un aeropuerto que acaba de ser cerrada delante de vuestras narices y la persona responsable os ha dicho que ya no podéis volar.

Cuando he presenciado o vivido ese momento me pregunto qué hiel tiene esa persona en su corazón como para poder actuar de esa manera tan vil hacia otro ser humano. Creo que no hace falta explicar lo que puede suponer perder un vuelo, ¿verdad? Esto mismo se puede trasladar a cualquier estamento, comercio, oficina, etc. Hace unos días, yo viví una situación que muestra perfectamente cómo podríamos facilitarnos la vida unos a otros, si aplicáramos los conceptos de bondad, comprensión, afecto, valentía... Fue el martes de esta semana.

Yo tenía dos compromisos ineludibles por la mañana. A las 10 de la mañana participaba en un litigio en un juzgado de A Coruña, en el que nos jugábamos mucho, pues tratábamos de defender en un tema muy importante la ética y la justicia de una oferta en la adjudicación de una empresa que hemos ayudado literalmente a sobrevivir hasta el día de hoy, y en la que sin nuestra intervención no existiría hace ya muchos meses.

Explico esto para que se entienda que yo no podía en ningún modo correr ni abandonar ese juzgado hasta que terminara la vista. Pero resulta que yo tenía esa misma mañana el compromiso adquirido ya hacía mucho tiempo, de dar una conferencia on line a los trabajadores de una empresa muy importante en el mundo. Esta conferencia yo la iba a impartir evidentemente desde mi oficina de Santiago, dónde tenía preparado el ordenador y todo el set adecuado para tal evento. En mi fantasía mental, lo del juzgado se resolvería en una hora y media por lo que a mi me daría tiempo para desandar el camino y volver de A Coruña a Santiago y prepararme para la charla. Pero no fue así! Lo cierto es que salimos del juzgado pero ya eran las 12:40, es decir, que faltaban veinte minutos para que empezara mi conferencia ante cientos de personas.

Obviamente ya no podía volver a Santiago, ni tenía mi ordenador, y claramente tenía un problema que debía resolver. Decirle a la empresa que no podía cumplir con mi compromiso no era una opción como os podéis imaginar, así que le pregunté a un hombre que salía del juzgado con nosotros si conocía algún hotel cerca con la intención de ir corriendo y pedirles el favor de que me dejaran o alquilaran una salita desde donde poder hacer la conferencia desde mi teléfono. Él vio mi angustia pues los minutos iban pasando y ya eran menos diez, y me ofreció dejarme su oficina, que se encontraba a dos minutos andando y que compartía con su compañera, creyendo que ella no estaría en ese momento trabajando.

Le di las gracias y nos fuimos a toda velocidad para allí. Al llegar y abrir la puerta, contrariamente a lo que él pensaba, su compañera si estaba trabajando en su mesa, por lo que se complicaba mucho la cosa para mi, ya que no había espacio por ser una oficina pequeña con dos mesas enfrentadas; y si ella estaba trabajando, ¿cómo iba yo a sentarme en la de enfrente y ponerme a dar la conferencia?

Él, Eusebio se llama, le explicó la situación a su compañera, Marta, y esta con una sonrisa de las que no se pueden impostar, me dijo que por supuesto me quedara allí, que ella acababa en 15 minutos de hacer una cosa urgente que tenía, que ponía su teléfono en silencio, y que sin meter ningún ruido, saldría de su oficina, dejándome sólo en ella para que pudiera estar tranquilo, ya que Eusebio se marchaba también porque tenía gestiones fuera. Me ofreció su ordenador personal, me sacó una botella de agua, unas galletas, e incluso el cargador de su móvil que estaba utilizando, porque yo con todo el lío, me había dejado el mío en el coche y me estaba quedando sin batería para asegurar la hora de conexión necesaria para la conferencia.

Fijaros. Un desconocido, me lleva a su oficina. Su compañera, desconocida también, deja de hacer sus cosas, para que yo pueda hacer las mías. Cumplen el precepto bíblico de dar de comer al hambriento, yo no había ni desayunado, y de beber al sediento, cobijo en su casa, que abandonan dejando en ella a un desconocido... ¡y todo esto a cambio de nada! Solo por bondad, por compasión, por comprensión, por empatía, por generosidad, por confianza en la vida, por consciencia de que si actuáramos todos así, este mundo sería diferente.

Y yo, os prometo, que di una conferencia brillante, a tenor de los comentarios posteriores de los jefes de la empresa y de los asistentes, a pesar de hacerlo sin los medios técnicos adecuados, sin el tiempo de preparación y de calma que estos eventos exigen.

Pero ¿sabéis por qué resultó brillante? Porque yo arranqué a hablar con una energía muy bonita, con un gran alivio, con esa extraña alegría interna que nos invade cuando presenciamos o vivimos actos altruistas y de bondad como el que yo había vivido. Empecé la conferencia explicando todo lo que os he contado, y ya vi las primeras reacciones también de felicidad y alegría en los asistentes.

Cuando acabé, me quedé charlando con Marta media hora, para expresar-

le mi más profundo agradecimiento

y acabamos filosofando sobre el valor que para todo en la vida tiene el factor humano, que hace permanentemente que podamos ayudar o dañar a otros con nuestro comportamiento y nues-

tras decisiones.

Gracias Eusebio García, Gracias Marta Díaz Amor.... ¡Claramente ambos

sois un ejemplo de cómo el factor hu-

mano hace de esta existencia una experiencia mejor! ¡Que cunda el ejemplo! Un abrazo a los dos!