CUESTA creer que ese verano que define a una de las cuatro estaciones en las que se dividen anualmente las zonas denominadas ‘templadas’ remate en torno al 23 de septiembre, y no antes. Lo digo porque para muchos el ocaso de agosto puede suponer el fin de un ciclo tan anhelado en sus albores, como frustrante en su epílogo. Incluso creo que T. S. Eliot se confunde cuando asegura que “abril es el mes más cruel”, pues, más allá de los ciclos de la naturaleza, el ser humano se guía por parámetros que ni los grandes poetas modernistas supieron plasmar en toda su compleja dimensión.

Hoy lamentamos que “el final del verano llegó, y tú partirás”, que diría el Dúo Dinámico. Y lo hacemos celebrando lo disfrutado y lo vivido. Pero, aun así, no es suficiente. Desearíamos resistirnos al paso acelerado de las semanas y los días. Hasta casi pagaríamos por poder recuperar el tiempo transcurrido, e incluso retomar, desde el inicio, ciertos proyectos imposibles de alcanzar; ésos que pretendemos acometer cándida e inútilmente año tras año bajo el embrujo del sol y el calor estivales. Pero aquél “no nos moverán”, propio de un ‘Verano azul’ que ya nos queda muy atrás, resulta ahora imposible, por mucho que nos empeñemos en no aceptarlo.

Las obligaciones sociales, académicas y laborales mandan. Y de poco vale, a estas alturas, lamentar no haber pasado más tiempo con nuestros mayores, con nuestros familiares, o con esos adorables y diminutos príncipes y princesitas de la casa que tan sólo nos pedían construir un castillo de arena juntos, o disputar un partido de fútbol playero. Si en época de lluvias y bajo el frío los arropamos, ¿por qué nos cuesta tanto cumplir con ellos también en verano?

Reconozcamos que han sido muchos, quizá los más queridos, quienes han sufrido nuestro despiste y falta de atención. Hablo de algo semejante a lo que ocurre cuando celebramos un evento familiar y, tras la gran fiesta, nos damos cuenta de que nuestra obsesión para que todo el mundo disfrutase, hizo que finalmente fueran aquellos que más nos quieren y más apreciamos, los injustamente desatendidos; pese a constituir, como digo, nuestros verdaderos amores; aquellos cuya simple compañía nos hace sentir realmente dichosos.

En todo caso, como el otoño y el invierno son largos, no conviene desesperar. La “fatiga postpandemia” y la ansiada vuelta a “la nueva normalidad” no son escusa. Seguro que, si nos lo proponemos, seremos capaces tanto de acometer los propósitos que el siempre efímero verano nos frustró, como de recompensar a aquellos que, deseándolos en todo momento cerca y a nuestro lado, sentimos que, de un modo u otro y debido a ese perfil de “animal social” que nos fuerzan a asumir las circunstancias actuales, no han recibido la atención y el mimo que sin duda merecen.