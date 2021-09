El fútbol, el poder y la gloria

VEAMOS: la gente ve todos esos millones del fútbol, o los oye, esa letanía de oro, y no se extraña, porque sabe cómo es el mundo. La gente incluso disfruta con la movida. No todos, de acuerdo, pero sí aquellos que saben que es parte del espectáculo, y el espectáculo debe continuar. Hay otras formas de ocio, pero no tienen esa pátina propia de los materiales de lujo, de tal forma que ver a Messi, o a otros parecidos, se compara con consumir caviar. He escuchado esta metáfora futbolístico-gastronómica muchas veces durante el extraño vértigo de estos días. Un tertuliano dijo que había sido un mercado muy bonito, lo que implica que esto de comprar y vender jugadores de fútbol tiene una lectura estética, o artística, supongo que será el arte del regateo.

Florentino fue subiendo el precio, en lugar de regatear a la baja, no sí se para demostrar que maneja. Pero escuché que no era un problema de dinero, sino de orgullo. Esto pasa también en la vida real. La prueba de que el futbol tiene un planeta propio está en que reproduce los males de la realidad real, como por ejemplo el confundir orgullo con arrogancia (no digo que sea el caso), o ese gusto algo cansino por las luchas de poder, hasta el punto de que aquí se habla de clubes-estado, y en este plan. También hay otro parecido: la cantidad de simplezas y topicazos de toda laya que se escuchan allá donde pones la oreja, pero eso en el mundo de hoy es tendencia en muchos campos.

En plena crisis de demasiadas cosas, el hartazgo pandémico, y la lluvia descontrolada (no la de millones, sino la de las cada vez más habituales danas), ver pasar el dinero del fútbol, sin tocarlo ni mancharlo, no nos va a hacer ricos, pero nos da ese subidón de lo que podría llamarse la ‘riqueza de rebaño’, por usar la nomenclatura pandémica, es decir, ese sentimiento de que manejamos en conjunto, de que tenemos pasta fresca como grupo, esa sensación de que La Liga aún puede tirar de billetera en Europa.

En algunos medios vi cómo nadie entendía la persistente negativa del Emir, o de quien fuera que llevaba las riendas de todo esto en París. Hasta que alguien vino y lo explicó en términos sociológicos y culturales, asegurando que, en contra de lo que estábamos acostumbrados, por primera vez el dinero no valía nada. Porque las cosas valen cuando escasean, no cuando abundan. Alguien explicó que había que cambiar la perspectiva, porque “ellos”, o sea, lo dueños del jugador tan deseado en Madrid, “nunca venden, sólo compran”. Que era una forma de mirar el fútbol muy distinta de la convencional.

Y quizás todo esto ha sido una revelación. Descubrir que esa frase que dicen a menudo los que no tienen problemas de dinero, “el dinero no lo es todo”, puede ser verdad en algunos casos.

Ha cundido mediáticamente, eso no se puede negar. No sé si el fútbol real, el juego, va a dar para tanto, como decíamos ya el otro día. No creo que debamos flagelarnos porque la Liga, en verdad, ya no maneja la pasta de antaño, ni reúne quizás a los más grandes, ni porque uno de los equipos más importantes no haya logrado doblegar la tozudez, o el orgullo, del PSG. No es una cuestión de estado, me parece. Y, si lo es, mal vamos, porque se me ocurren otras muchas mejores. Si este muchacho termina llegando gratis un día, aún habrá alguien que proteste, o que siga viendo una humillación en quien no acepta el dinero: “habiendo podido comprarlo por doscientos millones, así, uno sobre otro, vamos a tener que resignarnos a esto”.