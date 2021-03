El futuro no es lo que era

NO hay tiempo para nada, salvo para el espectáculo político. Uno se sorprende de que, en plena pandemia, con las cifras empeorando de nuevo, la superficialidad siga ganando adeptos, favorecida, sin duda, por este tiempo de tuiteros y vendedores de eslóganes. Quieren convencernos de que cualquier texto superior a una o dos líneas es redundante, que la reflexión causa dolor de cabeza, y en este plan. Resucitar ahora a los filósofos es un milagro, aunque algunos lo hacen. Hay una inanidad absoluta, una falta de nivel apabullante. Qué hemos estado haciendo en estas décadas, te preguntas.

Parece que tenemos que arar con los bueyes que nos ofrecen, en efecto. La inconsistencia ha encontrado una alianza perfecta en la incertidumbre, de tal forma que el ciudadano tiene que vivir al día, expuesto a múltiples giros de guion, sin entender muy bien lo que pasa. Nos están acostumbrando al vértigo. El gran truco de la contemporaneidad consiste en que nada pueda contemplarse con tiempo suficiente, todo fluye, como decía Heráclito, pero ahora fluye sin saber muy bien a dónde va. No quieren que reivindiquemos la lentitud, lo mismo que se niega cualquier espacio para la reflexión, que cotiza a la baja. Lluvia, vapor y velocidad, como decía Turner.

La aceleración del presente tiene que ver con la inconsistencia, pero también con la necesidad de que no nos paremos mucho en los detalles. La realidad se ha vuelto monocorde, muy gris, aunque veloz. La vida cotidiana, y más con la pandemia, parece cada vez más acartonada, menos energética, sometida a las modas obligatorias, a los terribles dogmas del presente, al nuevo y estúpido autoritarismo global. La belleza de la filosofía y del pensamiento se ha sustituido por una letanía aburrida y torpe. No hay riesgo en las ideas, no hay fuerza suficiente en la creación, que está asombrada, todo se envuelve en un puritanismo atroz, la puerilidad nos inunda.

Uno esperaba más del futuro, si esto es el futuro. Es verdad que todo tiempo tiene sus años malos, y que venimos de una lacerante destrucción de la economía, poco empleo, y al cabo, el virus que nos ha colocado a los pies de los caballos. Hay muchos ciudadanos que no tienen fuerza para nada, que se sienten desplazados del sistema, expulsados a los márgenes, no sólo de la pobreza, sino de la tristeza. Hay gente que no puede más.

Lo decía muy bien Íñigo Errejón el otro día, ahora que estamos en la Batalla de Madrid. No hay espacio para hablar de la felicidad, o sea, no hay espacio para hablar de la salud mental, del equilibrio, de la infinita derrota a la que nos somete la tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez cuenta menos la condición humana? Ahora entiendo mejor al gran Manuel Vilas, cuando habla de la necesidad de preservar la pequeña cápsula de la alegría. Ni siquiera eso nos va a quedar.

Hay un grave síntoma de mediocridad. La grisura está por todas partes, las ilusiones por los suelos. No existe, al menos de momento, una verdadera ruptura con este vértigo suicida, absurdo, este viaje a ninguna parte. Faltan ideas modernizadoras, todo se sustancia en batallas en el barro, verborrea atroz, mensajes contradictorios, dogmas y más dogmas, cuando lo que falta es una buena pasada por una nueva libertad. Quizás la revolución pendiente quede para después de la pandemia, territorio de horror que destruye alegría y hacienda. Científicos y artistas deberán construir el nuevo Renacimiento.