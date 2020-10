El galardonado compositor Eduardo Soutullo

LA REAL FILHARMONÍA de Galicia arranca hoy su temporada, y lo hace con protagonismo para un compositor vigués, Eduardo Soutullo. Su obra Alén se estrenará a las 20.30 horas en el Auditorio, bajo la batuta de Paul Daniel. Este autor ha sido galardonada con tres prestigiosos premios.

Entramos por Quebui, ganadora del Lawson-May Award for Composition, en una convocatoria a la que se presentaron 524 obras y que respondía al reclamo de la mitología egipcia, dotado con 3000 libras. Para esta cita, también se tuvo en cuenta a cuatro aspirantes elegidos para el premio: Artur Akshelyan –Tangible Sky–, Raffaele Grimaldi –Perception–, Lu Sang –The Edge of Sky–; y Anna Skryleva, con Drei Impromtus in D. En el tribunal, estuvieron Huw Watkins, compositor y juez en la selección definitiva; Khatherina Spencer, principal clarinetista de la City of London y de la Irish Chamber O.; Christian Elliot, principal chelista de la Irish C.O.; Sophia Pagoni, musicóloga, y directora del Solent Music Festival; y Sam Haywood, pianista, compositor y Director Artístico del Solent Music Fest. El propio Huw Watkin, quiso apreciar el cautivador lenguaje armónico del ganador, las texturas exquisitas y la escritura idiomática y original para esos instrumentos, en su control definitivo sobre la materia primordial.

Pentaphonics, estrenada en Roma, es obra para quinteto: flauta, clarinete, violín, chelo y piano, compuesta durante su estancia en Roma, como becario de la Real Academia de España, entre octubre y noviembre de 2019, a convocatoria de la Aecid, dentro del proyecto Roma: Recintos sacros y espacialización sonora. Fue confiada al grupo PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble, dirigido por Tonino Battista.

El resultado del trabajo parte de una propuesta camerística de unos 15 minutos, cuya pretensión es indagar en el lenguaje contemporáneo, pero partiendo de piezas policorales de los siglos XVI/VII, vinculados a las escuelas de Orazio Benevoli (1605/72) y Giuseppe Ottavio Pitoni (1657/ 1743), quienes se aventuraron en la policoralidad trasladada en sus fuentes (coros e instrumentos), para crear nuevos efectos sonoros, aprovechando los beneficios arquitectónicos de las iglesias romanas. Soutullo estrenó la obra en la Iglesia de San Pietro in Montorio, anexa a la Real Academia Española en Roma, que permitía ubicar a cada músico, a la manera policoral, creando efectos sonoros envolventes, como las obras de los maestros en los que se inspiraba. En programa, también arreglos suyos de aquellas tradiciones, para un grupo de flauta, clarinete, violín y chelo.

Alén, ganadora del prestigioso X Premio de Composición AEOS-Fundación BBVA, que pondrán en atriles las principales orquestas españolas. Se inspira en el monumento megalítico conocido como Porta do Alén (Monte do Seixo, Pontevedra), una puerta al más allá que según la tradición, había que atravesar para llegar al más allá. Un certamen al que Soutullo se había presentado varias veces, y una garantía para recobrar contacto con orquestas que habían ofrecido obras suyas. En la obra pretende traducir ese salto hacia la otra dimensión en un proceso bastante libre que le permitió aproximarse a las técnicas de composición sobre las que trabajó estos últimos veinte años, aspecto que quienes conozcan su estilo, reconocerán fácilmente. Bronimann certifica que lo que impresionó al jurado es el tratamiento del sonido orquestal, al acercarse a un sitio de culto celta y que el autor transgrede sutil.

Con nuestra RFG, Soutullo tuvo obras como el estreno Butin vain, ganadora del III Premio en el II Concurso Int. de Comp. Auditorio Nacional de Música –Fundación BBVA–; y La Overture, con detalles de barrocos como Swellinck o Gabrielli o vanguardistas como Messiaen, Takemitsu o G.Grisay. Es autor de la ópera Romance de lobos, sobre el drama homónimo de Valle Inclán; y de la obra para coro In terra incognita.