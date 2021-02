El Gobierno ningunea la hostelería

LA decisión de la Justicia vasca de permitir la apertura de la hostelería puede ser una peligrosa arma de doble filo. Dado el miedo a la pandemia y la época del año en que estamos, saldrá perjudicada. Las compensaciones o indemnizaciones por cierre, tal como reclaman, desaparecerán. Están abiertos. Si se trata de ayudas, pues afectados siguen estando puesto que los ingresos merman, idéntico derecho tienen otros sectores económicos, como el comercio, el transporte e incluso la sanidad privada, con los que necesariamente habrá que repartir.

Lo más sorprendente de la resolución del Tribunal Superior del País Vasco es la autoridad intelectual que se arroga también en materia sanitaria. Parece razonable que invoque razones basadas en derechos, tanto de propietarios de los bares como de sus clientes, pero resulta extraño que enmiende la plana a expertos y autoridades correspondientes sobre contenidos estrictamente sanitarios como son el dónde y cómo se transmite el virus.

Su decisión es, además, contraria a las de otros tribunales autonómicos de igual rango. Ante las divergencias, habrá de ser el Tribunal Supremo quien establezca jurisprudencia. No sería necesario de haberse aprobado una nueva ley de salud acorde a la situación que vivimos, útil también para epidemias venideras. Es bastante más necesaria que muchas leyes y reformas que estos días se anuncian, con obscena intención política, desde ambos lados del Ejecutivo.

La carrera entre los dos bandos del Gobierno por llevar la iniciativa en asuntos de trasfondo ideológico tiene una clara motivación temporal, las elecciones del domingo en Cataluña, y continuará después para desviar la atención hacia cualquier asunto que no sea la pandemia y la economía.

La estrategia de Sánchez es clara: responsabilizar de las vacunas a Europa y con todo el resto que apanden las comunidades autónomas. Su actuación en materia sanitaria se restringe al transporte de las dosis, la logística, sin tan siquiera saber cuántas serán, y a proponer unos criterios y calendarios cambiantes, que después nadie hace caso.

Al menos de palabra, el Gobierno apoya las medidas más estrictas, incluidos los cierres de la hostelería. También es favorable a conceder ayudas reparadoras, pero a cargo de otras administraciones. Sus razones para escabullirse no se sostienen. También las haciendas autonómicas y locales reducen o aplazan impuestos a sectores maltrechos al tiempo que sufren las consecuencias de un notable mayor gasto en numerosos departamentos. Destacan los aumentos de costes en sanidad y enseñanza principalmente, pero simultáneamente otorgan ayudas directas o están en vías de hacerlo.

Los partidos de la oposición en Galicia, BNG y PSOE, propusieron un fondo para la hostelería del 1 por ciento del presupuesto de cada Administración, pero dejaban fuera a la central. Sin entrar a valorar la idoneidad del método, no se entiende la ausencia en la propuesta de quien posee más recursos. De quien tiene la llave de la caja. Aceptemos que indirectamente colabora más, que abona los ERTE –de no existir esta figura se pagarían subsidios de paro– y el ingreso mínimo vital, pero no es suficiente. Al igual que otros países europeos, debe colaborar directamente. Aunque sea con solo el 0,5 por ciento.