El Gobierno no entiende lo que pasa

La huelga de los camioneros -que no es propiamente una huelga sino un paro de autónomos y pequeños empresarios- ha cogido a muchos por sorpresa. En primer lugar el Gobierno, que no supo calibrar sus consecuencias y todavía, una semana después, sigue de brazos cruzados para resolver la gravísima situación. Si el análisis que se hace por parte del Ejecutivo de Sánchez, según declaraciones de varios ministros, se limita a acusar a Vox y la extrema derecha del conflicto es que no entienden nada. Esta ceguera demuestra que por muchas carteras que tenga un Gobierno no supone una mejor gestión. Galicia es uno de los territorios de España con mayor incidencia del paro, aunque Vox aquí no existe. Las actuaciones de los piquetes coercitivos, reprobables en grado máximo, son equiparables a las protagonizadas por otros colectivos, muchas veces apoyadas por los sindicatos de izquierda y nacionalistas. No se escandalicen, pues, quienes suavizaron las medidas legales para castigar conductas violentas.

El malestar en el sector del transporte por carretera viene de atrás. Las amenazas de paro en víspera de la Navidad se frenaron a última hora por el compromiso del Gobierno de atender sus reivindicaciones. Esta semana se convalidó un Real Decreto de primeros de marzo sobre medidas para el transporte, que la organización convocante de las movilizaciones considera insuficientes. Otras organizaciones, formalmente mayoritarias, lo aceptan básicamente, aunque por lo sucedido estos días hay que concluir que la mayor parte de los camioneros están de acuerdo con las reivindicaciones de los huelguistas.

El detonante principal del cabreo es la subida de los carburantes a magnitudes nunca vistas. Aseguran trabajar a pérdidas, y nadie rebate la afirmación. Es imposible entender como el Gobierno no actuó ya para evitar un alza tan desmesurada. Ni siquiera les recibe. La mayoría de los países europeos, sin huelgas por medio, buscaron fórmulas para abaratar los combustibles, fundamentalmente el gasóleo. Se antepone la recaudación de impuestos o favorecer a las grandes empresas en energéticas. O tal vez haya también intereses políticos. Se trataría de poner el foco en Vox, al que el Gobierno cita expresamente con el objetivo de potenciarle en estos momentos, antes de que el PP con Feijóo pudiera ser alternativa.

Es muy sencillo normalizar la situación. No hay más que bajar impuestos a los carburantes como hicieron en otros lugares y para evitar el colapso económico solo hay que usar los medios de que dispone el Estado para garantizar la seguridad y el derecho a no secundar el paro. No se puede permitir que un conflicto tan limitado cause tanto daños a la economía de un país. Ni en lo más grave de la pandemia se llegó a tanto.