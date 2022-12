El Gobierno Sánchez mata a Montesquieu

EL Estado de Derecho se inspira en las ideas revolucionarias francesas de Rousseau, Montesquieu y Locke en el siglo XVIII sobre la base de que toda persona que ostenta el poder tiende a concentrarlo y tiranizarlo. Por tanto, para que cada uno de los poderes cumplan su función deben permanecer separados.

El espíritu de las leyes, obra de Montesquieu señala que cada función del Estado debe ser ejercitada por el órgano de cada uno de los poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Así lo recoge también la Constitución Española de 1978 que consagra la independencia y colaboración de los poderes del Estado. La separación de poderes permite la limitación del poder político. La Administración (poder ejecutivo) se somete a la ley, que dicta otro poder (el legislativo), y quién juzga es una autoridad distinta a la que dicta la ley (el judicial).

La separación redunda en beneficio de la sociedad. Cualquier abuso o confusión existente entre las líneas rojas que los separan supone un flagrante daño para la sociedad en su conjunto.

En 2012 el Tribunal Constitucional afirmó la independencia del poder judicial en el ejercicio de su función y la única y exclusiva sujeción al imperio de la ley, lo que significa que no están ligados a órdenes, instrucciones o indicaciones de ningún otro poder público, singularmente del legislativo y del ejecutivo. La legitimación democrática del poder judicial deriva directamente de la Constitución, que configura a la justicia como independiente, sometida únicamente al Derecho y no a opciones políticas.

En 2016 otra Sentencia del Tribunal Constitucional declaró por unanimidad que las Cortes “no pueden ejercer un control político” sobre CGPJ, pues ello pondría en riesgo su independencia.

El Estado de Derecho supone un difícil y frágil equilibrio de las instituciones, y en particular la separación de poderes. El vaivén de las personas que se desplazan de un poder a otro sin solución de continuidad crea desconfianza, escepticismo y suspicacia entre los ciudadanos. Juan Carlos Campo, juez de carrera, se metió libremente en política. Ha sido diputado en el Congreso y además ministro de justicia del Gobierno. En su paso por la política y como miembro del Gobierno ha intervenido en proyectos y proposiciones de ley, aprobando numerosos textos legales.

Al año y medio de dejar el Gobierno, el presidente le propone como miembro del Tribunal Constitucional, habiendo pasado por todos los poderes del Estado. En el Tribunal Constitucional tendrá que valorar más de una norma en las que él directa o indirectamente, haya intervenido.

El presidente del Gobierno ha pronunciado frases que no dejan dudas de su escaso tributo a la independencia de otras instituciones del Estado. En una entrevista en RNE: “...la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?”. RNE: “Depende del Gobierno”. Sánchez: “Pues ya está”.

Sr. Sánchez recuerde lo que decía Julio César a insignes matronas del patriarcado romano que le pedían que no se divorciara de su esposa Pompeya que, al parecer, no había cometido acto impuro, pero había asistido como espectadora a una orgía... El emperador les respondió con una frase que ha llegado hasta nuestros días: la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo.