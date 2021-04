EL Tribunal Supremo considera que el Gobierno de Sánchez vulneró el principio de lealtad institucional propio de las relaciones entre administraciones. Así lo destaca en la sentencia conocida ayer por la que condena a la Administración Central a entregar a Castilla y León lo correspondiente al IVA del mes de diciembre de 2017, año en el que se liquidó lo recaudado en once meses, excluyéndose el último del año con unos argumentos que el más elemental sentido común desbarata. El hecho de que el ministro anterior, Montoro, cambiara el sistema de recaudación no da derecho a quien lo recauda, el Estado, a quedarse con lo que no es suyo.

Dicha sentencia es respuesta a la demanda de Castilla y León, pero todas las comunidades están en el mismo caso por lo que bien haría el Gobierno en adelantarse a devolver lo retenido antes de recibir nuevos varapalos. Galicia, que intentó hasta el último minuto un acuerdo por las buenas, reclama más de 200 millones de euros, y así las restantes autonomías hasta sumar más de 2.500 millones.

Son cifras muy importantes y más necesarias que nunca en este año largo ya de pandemia, a la que hace frente la Administración autonómica, pero no deja de ser también reseñable, por bochornoso, el intento de chantaje del Gobierno a los partidos de la oposición en 2019 solicitándoles su voto favorable a la ley de presupuestos a cambio de librar estos millones. O sea, que dinero había, y la afirmación de que fuera de los presupuestos no se podían entregar porque la obligación había prescrito se demuestra falsa. Sí se puede. Lo acaba de dictar la Justicia.

El segundo chantaje se está cociendo. Saldrá del horno después de las elecciones en Madrid. El decreto del estado de alarma para luchar contra la pandemia tiene los días contados. Su vigencia termina el 9 de mayo. Pues bien, o las vacunas producen un milagro en los diez días que faltan o va a ser muy difícil controlar la transmisión del virus. Los muertos superan diariamente el centenar y la presión sanitaria es crítica en muchos lugares de España. Afortunadamente, no así en Galicia, pero la experiencia nos dice que cuando se relajan las medidas vuelven los repuntes.

Hay un consenso casi generalizado –salvo el PSOE y Podemos que están en el Gobierno– de que el estado de alarma no debe ser eterno, ni que sea el mejor instrumento para afrontar una epidemia de larga duración. Desde varias autonomías, Galicia incluida, se le pidió al Gobierno un plan B que diese seguridad jurídica a la hora de dictar normas. Sánchez se negó en redondo, hay que pensar que por razones de diversa índole, exceptuando las sanitarias. La primera, por los efectos negativos para su partido en las elecciones madrileñas y, segunda, porque pasado el día 4 podrá chantajear a los demás partidos obligándoles a pedir el estado de alarma. Es más, les echará en cara que le supliquen arrodillados lo que criticaban.

No parece que Sánchez vaya a obtener un buen resultado en Madrid. No es de extrañar. Con estos comportamientos, contrarios al más elemental sentido de la lealtad y el discurso de que todo el que no vote a la izquierda es fascista, no nos sorprendería si se da un rechazo mayoritario a sus pretensiones. A un partido de Gobierno se le supone más nivel.