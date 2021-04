YA sé que hablar de hedonismo (“con la que está cayendo”, que decía el otro) puede parecer una banalidad o un atrevimiento. Pero lo cierto es que pienso justo lo contrario: en tiempo de tribulación, de debilidad, de polarización y odio, mejor apostar por la alegría. Aunque sea con la mirada puesta en el futuro. Incluso en un futuro lejano que tal vez no podamos alcanzar. Después de todo, el que no se consuela es porque no quiere.

Claro que el hedonismo, en esta época súbitamente puritana, tal vez no esté muy bien visto. Yo lo tengo por una extraordinaria corriente filosófica que apela a la satisfacción y el goce, lo que no debería parecer mal a nadie. Los clásicos ya lo dijeron casi todo. ¡Y sin Twitter! No se preocupen, que ya la realidad se encarga de rebajar nuestras expectativas en cuanto puede.

Como ocurrió tras la Peste Negra, y en parte tras la peste de principios de este siglo, siempre se espera un Renacimiento reparador que nos libere del sufrimiento y ponga el foco en el arte, el placer y la diversión. El siglo XX fue atroz, en cuanto a guerras se refiere, y este está siendo el siglo de la confusión, no exento de guerras tampoco, aunque sean de otro tipo.

La pandemia, en efecto, ha supuesto una especie de punto y aparte, una división drástica en este transcurrir bastante atolondrado del siglo XXI en el que han aumentado las desigualdades, se han agudizado los odios y nos hemos visto atenazados por una globalización del pensamiento inane y el desprecio de cierta política emergente por el conocimiento y la razón.

La pandemia aumentará las dificultades, sobre todo las económicas, pero, dicen los expertos, podría generar en la población un ansia considerable de pasar página. Es decir, podría suponer la llegada de esa revolución que no ha logrado fraguar, porque se ha impuesto una atmósfera coercitiva y puritana, como decíamos, en muchos campos. Es decir, la revolución pendiente sería la que mandaría a la basura los intentos limitadores del presente y nos llevaría a una sociedad más abierta y confiada, que es en la que de forma natural habitaría el progreso.

Pero las secuelas de la pandemia, antes de este Renacimiento hedonista que algunos pronostican, podría dejarnos unos años vacíos, unos años de transición antes de que pudiéramos recuperar el resuello. Esos son los años peligrosos. En ellos podría fraguarse una sociedad de difícil gobierno, propensa, como a veces parece intuirse en algunos liderazgos, a las posturas intransigentes, intolerantes, que buscan control y dominio en los momentos de fragilidad colectiva. Sin embargo, el deseo de liberación y felicidad del ser humano debería poder con todos los intentos coercitivos y limitadores para reinventar el sistema desde otros parámetros mucho más humanistas.

Paradójicamente, el progreso tecnológico, que tendrá un protagonismo indudable, deberá reescribirse desde el lado humano. Espero no ser muy cándido en esto. Cualquier utilización equivocada de la tecnología nos llevará a sociedades hipervigiladas, sujetas a una orwelliana dictadura, en lugar de ayudarnos a aumentar el ocio, el hedonismo, las horas de felicidad. Es un reto importante que pasa por cosas que ni siquiera atisbamos: el trabajo cambiará, seguro, de forma radical. Pero es seguro también que la ciencia y la tecnología modelarán nuestras vidas. Y creo que el conocimiento volverá a recuperar su prestigio. Sí: ya sé que puedo estar confundiendo la realidad y el deseo. Soñar, de momento, está permitido. Bien visto, eso ya no lo sé.