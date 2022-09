El hombre que al fin pudo reinar

LA MUERTE de Isabel II, la reina de Inglaterra, va a provocar una catarata informativa sin precedentes. Aunque tenía 96 años, se podría decir que murió de manera un tanto sorpresiva: es lo que sucede cuando muere alguien que parece eterno, o dispuesto a eternizarse. Muchos ingleses la veían así, un tanto frustrados con sus gobiernos recientes y con la errática política en demasiados aspectos del otrora gran imperio global: en realidad ese imperio se fue desmembrando durante su mandato, pero así es el curso de la historia.

Isabel II era para los ingleses uno de esos valores intemporales que parecía siempre dispuesta a que no se notasen demasiado los malos años, los años horribles, que los tuvo, y no sólo en la edad reciente. Tal vez fuera parte de su profunda visión profesional del cargo, que ejerció con muy moderada calidez, con la distancia suficiente para crear su propia mitología, pero con guiños leves y oportunos a la masa que la vitoreaba en Pall Mall. Con el tiempo, fue virando hacia un icono pop, y bastaba uno de sus vestidos pastel, legendarios, o incluso más estridentes (dicen que eran, en realidad, uniformes de seguridad), para que fluyera una simpatía que, en efecto, tenía que ver con su terca resistencia a los males del tiempo y con el desengaño de la gente con sus líderes políticos. Isabel II era de lo poco que les parecía sólido en la decadencia galopante, y sólo una negra sombra sobrevoló Buckingham y quizás recortó un tanto su popularidad cuando Diana murió. Pronto volvió a lo más alto, con media sonrisa y más silencios que palabras.

Produce una sensación de exceso histórico, casi de agobio, estar escribiendo de la muerte de Isabel II. Hay algo de irrealidad en ello. Ahí se va todo un siglo, y parte de otro, emulando otros largos reinados, y compitiendo a su manera con la reina Victoria. Tuvo esa extraña capacidad para adaptarse a la modernidad sin dejar el aire clásico. Ese raro equilibrio, seguramente muy bien diseñado en las entrañas de palacio. También logró que el mito, santificado por platos de recuerdo, tazas de té y fotos tan populares como las de los Beatles, se combinara con una cierta visión doméstica y a ras de suelo, pero sin exagerar.

Tuvo una vida muy terrenal, a pesar de todo, no sólo por su declarada pasión por la naturaleza (murió en Balmoral, el lugar que más amaba), pues se decía que prefería a los perros y a los caballos sobre las personas, sino porque el oleaje de la historia golpeó a menudo los muros del palacio: aún muy joven, caminó sobre el fuego y los cascotes provocados por los bombardeos nazis y dicen que allí se forjó su carácter, ese estoicismo del que hacía gala, y que a veces podía parecer indiferencia. Lo que se conoció como el espíritu Blitz, que fue creciendo mientras permanecía confinada en Windsor. Curiosamente, ha muerto cuando la guerra vuelve a Europa.

Durante muchos días, correrán ríos de tinta sobre la muerte y la vida de Isabel II. Las plataformas ya han sacado los documentales, que son legión. Habrá que volver, con más motivo que nunca, a The Crown, esa joya. Pero yo me giro hacia Carlos III, Carlos de Inglaterra, el hombre que tanto que esperó. No es Carlos el mejor nombre para ser un monarca inglés, pero estoy seguro que el hecho de convertirse en rey con 73 años coloca al hijo de Isabel II en un lugar tan deseado como extraño.