El juicio a los jueces

CAUSA estupefacción el juicio político de doble rasero al que están siendo sometidos los jueces a raíz de sus dictámenes. Y fíjense que no son sus instrucciones el objeto de atención, como cabría esperar, sino sus propias personas. Da vértigo ver cómo, dependiendo de sus resoluciones, son ensalzados o intimidados en igual medida. Trascendió la solicitud del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo de investigar al Vicepresidente del Gobierno, y se disparó una campaña de acoso y amenazas contra el magistrado, que se ha visto obligado a denunciar ante la Comisaría de Información y ante el CGPJ. No le atacaron cuando, días atrás, el mismo juez dictaminó y señaló a ex altos cargos del PP en el marco de la operación Kitchen, o con anterioridad a otros antiguos dirigentes de la Comunidad de Madrid.

Ahora, aun reconociendo el derecho a la presunción de inocencia del Vicepresidente, en lugar de dejar actuar a la justicia, se carga contra el juez y se crea un relato fantástico con referencias a supuestos ‘poderes ocultos’, que vienen a reemplazar las antiguas cloacas en un ejercicio de imaginación sin límites. Pero los ciudadanos saben que este juez está desarrollando sus investigaciones independientemente de la afiliación ideológica de los investigados, por lo que es difícil acusarle de falta de neutralidad. Y ante la imposibilidad de achacarle sesgo ideológico, algunos ya se apresuraron a poner el foco de las críticas en el supuesto conservadurismo o progresismo de los miembros de la Sala Segunda.

Las voces que ahora señalan desconfianza ideológica son las mismas que defendieron que una ex ministra de Justicia socialista fuese válida como Fiscal General del Estado dada su trayectoria, su experiencia y la neutralidad que se le presuponía. Semeja que en este país ni la justicia ni la presunción de inocencia, ni siquiera las reivindicaciones de género, se aplican por igual. Si se investiga al Rey Emérito, se cargan las tintas no sólo contra su figura, sino contra toda la Institución Monárquica. Pero si se trata del actual Vicepresidente, se dice que no afecta a su formación ni al Ejecutivo, e incluso se obvia su posible abuso de poder con agravante de género.

Si presuponemos la profesionalidad y la neutralidad de una fiscal o de un juez, debemos hacerlo tanto con los denominados progresistas como con los más conservadores. No parece creíble que los mismos supuestos ‘poderes ocultos’ que estarían luchando contra la modernización de España, también estuviesen indagando sobre el antiguo Monarca. Así pues, habrá que respetar, esperar y dejar hacer a la justicia; y, en lugar de cargar contra los jueces, recordar que todos los ciudadanos, independientemente de su inclinación política o de su relación con las instituciones, tienen derecho a la presunción de inocencia que les reconoce la Constitución.