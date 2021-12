El libro de quien usted me habla

SUPONGO que no hay ninguna novedad en el hecho de que los políticos escriban libros (no me refiero ahora a Churchill, ni a Václav Havel, o sea), sobre todo en un tiempo en el que todo el mundo escribe y mucha menos gente lee. Llegados a esta situación, se me ocurre un nuevo mandamiento que juzgo imprescindible: leámonos los unos a los otros.

Esto podría devenir en una solidaridad intelectual muy provechosa. Que haya más gente escribiendo que leyendo tiene que ver con una sociedad en la que hay más gente hablando que escuchando. ¿Egolatría o sordera? Quizás un poco de todo. La sociedad del espectáculo permite los quince minutos de gloria que prometía Andy Warhol, ese genio visionario al que se le atribuyen ya casi todas las frases ocurrentes, salvo las que se le atribuyen a Oscar Wilde.

Nos hemos convencido de nuestra relevancia, y cualquier tontería se abre camino en redes y similares, con ínfulas de greguería. A cambio, el pensamiento profundo está bajo sospecha, por profundo y por pensamiento. Quizás eso explica que aquello elevado a la categoría de anécdota alcance de inmediato gran difusión. Nos alimentamos de un alpiste tan light que no se me ocurre otra razón para explicar toda esta anemia intelectual en alza.

Soy lector de ficciones, sobre todo, y no tanto de libros de políticos, aunque seguramente en ellos las ficciones no faltan. Leo a izquierda y a derecha, si hay ocasión, no tanto por comparar prosas sino por ver esos guiños ocultos que, como haría Quevedo, cualquier exlíder o ex de algo puede ir sembrando en los surcos de la sintaxis. Quizás es una forma equivocada de leer, aunque sean libros de políticos, porque, según dijo el miércoles Carlos Herrera sobre el que acaba de publicar Mariano Rajoy, “no es un ajuste de cuentas”, ni uno de esos libros con “nombres en negrita y rastros de sangre”. ¿Es esta buena o mala publicidad? Pues depende, que diría, tal vez, el propio Rajoy.

Sí, hay una tendencia a hurgar en los textos buscando ese lugar en el que brillan las venganzas. Tal vez porque la política, tan polarizada, no se entiende como una construcción colectiva, sino como una búsqueda de lanzas enterradas en el campo de batalla mediático. Este es el paisaje y el paisanaje.

Reconozco, eso sí, que el título del libro de Rajoy, Política para adultos (lo haya puesto él o su porquero), es tan divertido como irónico. Sólo el título tiene ya varias lecturas. ¿Igual que Políticamente indeseable, el libro de Cayetana? Probablemente. Mientras ellos publican en primera persona, otros escriben sobre ellos. ¿Son mejores las biografías no autorizadas, las desautorizadas o las medio pensionistas? Vaya usted a saber.

Estos dos libros escritos desde la derecha política, al parecer, tan distintos, casi se han contraprogramado. Llama la atención que las crónicas se fijen no tanto en la lectura del libro que se presenta sino en la lectura de la presentación en sí como una performance, como un acto teatral, más en cómo Casado (Casao, que dijo Rajoy) y Ayuso mantenían una especie de tensión escénica ante los focos. En cómo se juntaban o se separaban, en cómo se movía la coreografía del poder que permanece a la espera, con Rajoy intentando armonizar el conjunto, en vivo y en directo.