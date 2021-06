El lunes después

FIN de semana intenso, sobre todo hoy, en el que todos los partidos nacionales estarán al retortero con congresos, elecciones y manifestaciones cuyas consecuencias comenzarán a ser analizadas con mayor frialdad a partir del lunes, porque en unos casos se adentran en un terreno desconocido por la elección de una nueva lideresa y un futuro incierto para la organización; en otro caso, puede surgir un nuevo liderazgo en el PSOE andaluz, o que Pedro Sánchez se encuentre con un nuevo Pepito Grillo con su acción de gobierno desde dentro de su propio partido, mientras que la derecha se manifestará en comandita en la plaza de Colón contra los indultos del Gobierno a los políticos del procés. Y todos esos acontecimientos tomados de uno en uno y en su conjunto pueden cambiar el panorama político para el futuro y dentro de cada partido.

¿Habrá o no habrá foto de Colón segunda parte? Pablo Csasdo, Inés Arrimadas y Santiago Abascal van juntos pero no revueltos tras una pancarta enarbolada de forma vicaria por Rosa Díez, una de ellos, en las que al mismo tiempo quieren ser protagonistas y evitar que lo sean los demás. En cualquier caso no tendrá el mismo efecto que la foto de Colón primigenia, porque la situación de los tres líderes es bastante distinta a la de la vez anterior, con Abascal consolidado en la ultraderecha, Casado aglutinando el centro derecha, y la heredera del desastre de Ciudadanos, Inés Arrimas, al borde de la consunción, y el adversario contra el que dirigen la manifestación deslizándose cuesta abajo en las encuestas.

Aunque se haya querido dar una imagen distinta, las primarias en el PSOE de Andalucía para la elección del cabeza de lista en las próximas elecciones autonómicas es la segunda parte del enfrentamiento entre Susana Díaz y Pedro Sánchez con personas interpuestas, el alcalde de Servilla, Juan Espadas, y el tercer hombre, Luis Ángel Hierro. Dos contra una. Si Susana Díaz no alcanza el 50 % del apoyo de la militancia en la primera vuelta, en la segunda los votos de Hierro irán en bloque a Espadas. O sea, lo mismo que ocurrió con Casado y Cospedal frente a Saénz de Santamaría.

Y por último Vistalegre IV, el Congreso de Unidas Podemos supondrá el fin de la era Pablo Iglesias y el comienzo de la incógnita Ione Belarra, con Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del Gobierno. Una bicefalia que no se presenta fácil con una reformulación del partido que a fuerza de abandonar a líderes primigenios y señas de identidad ha desdibujado el proyecto.