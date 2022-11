El malestar norteamericano

NO sucede sólo en Estados Unidos, pero sí especialmente allí. Y más en estos días. Las elecciones de medio mandato (que no de mandato medio...) han confirmado lo que sabíamos: división total. Y, como decimos, no es algo exclusivo de aquel país, es una plaga que se extiende, una epidemia provocada, alimentada, y, espero equivocarme, sin cura aparente. Estamos en una época polarizadora de la que algunos, diría que demasiados, parecen complacidos. Puede que sea por las ventajas que dan las aguas revueltas.

Se diría que nunca más vamos a recuperar la normalidad. El enfrentamiento político sin esa dosis de hostilidad, de enconamiento. Se ha perdido, como se ha perdido en una parte de la sociedad. Hay un elogio de lo desabrido, hay un elogio, incluso, del odio al otro, del desprecio. ¿Redes sociales? No solamente. Ya se dice que el Twitter que traerá Musk será peor. En general, hay cosas que tienen difícil arreglo por su propia naturaleza. Y por los modales. Por la forma de ver al otro. Hay sobradismo, hay arrogancia.

Lo grave es que las cosas están llegando demasiado lejos. Llegaron, con el ataque al Capitolio. Pero no solamente. No pensemos que en la civilización no puede surgir el desastre: ha pasado antes. Tal vez ya no hay lugar para muchas seguridades, ni a un lado ni a otro del planeta, lo que significa que en poco tiempo todo se ha deteriorado, y la solidez de la democracia también.

No han faltado, claro, arietes en el empeño. Desde el confort de la democracia, eso sí. Asegurando que, si mis ideas no triunfan, entonces no me interesa. Porque mis ideas, faltaría más, son las mejores. Y deberíais aceptarlas. Es más: Trump no cree que no sean aceptadas, sino que el resultado electoral, el anterior, no el de la otra noche, fue subvertido. Quizás es el peligro de tener una opinión excesivamente buena de uno mismo.

Las elecciones del martes han contenido un poco la deriva. Me pregunto si durará mucho. No hace ni dos telediarios que la BBC enseñaba a votantes dispuestos a tomar las armas. Quizás es el peligro de tener a mano demasiadas armas. Todavía hay confianza en que se pueda calmar el malestar norteamericano. Porque lo malo de la división es que suele afectar a las dos partes, las dos se sienten concernidas. Que Trump no fuera demasiado lejos el martes es un alivio para muchos y quizás un freno para el aventurerismo político que se cree superior.

Biden, que no puede anunciar que no será candidato, se congratula de que la democracia ha resistido. El sentido común ha prevalecido, los Demócratas no han sido arrasados, como se pronosticaba, salvo alguna cosa. Y los analistas dicen que Trump se ha quedado sin candidatos en los que confiaba, a pesar, escucho en televisión, de una calidad muy discutible en algunos casos. Y De Santis parece ya un rival de cuidado.

Con todo, Biden debería estar moderadamente contento, pero no más. No hay indicios de que la deriva conspiranoica vaya a remitir. Se necesita un fortalecimiento de las ideas de la democracia, de la empatía social, necesitamos desprendernos de los canales por los que circula el descrédito visceral y la desinformación, a veces una desinformación surrealista. Es una tarea hercúlea, casi irrealizable. Quizás hemos descuidado algunas cosas. El miedo, la manipulación y la insatisfacción de muchos han hecho todo lo demás. También la superficialidad, que se propaga en red como una mala hierba.