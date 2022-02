El mejor cartel para el PSdeG

NUNCA en los 45 últimos años de democracia en España se aprobó una ley con más diputados en contra que a favor. Una ley que, según el propio Gobierno, es la más importante de la legislatura. El error de un diputado -líbrenos Dios de que al señor Casero le den el maletín nuclear- violenta la voluntad de la soberanía popular representada en las Cortes. Más allá de la legalidad del acto, que deberá dictaminar la Justicia, debería primar el sentido común. Si alguien comete un error debe tener la posibilidad de corregirlo. La propia presidenta de la Cámara, Batet, se corrigió después de haberse equivocado. Al diputado del PP se le impidió.

La principal ley de la legislatura nace con un pecado en origen. Dejó al margen a los representantes de la soberanía popular en su elaboración. Tras el acuerdo con los agentes sociales, un activo muy importante, debiera tramitarse como proyecto de ley para que todos los partidos hicieran sus aportaciones. No vale esgrimir urgencias cuando Sánchez lleva tres años y medio en el Gobierno y había prometido derogar la anterior desde el primer momento. Por eso entiendo a quienes votaron honestamente en contra, entre otros el BNG. Y si nos atenemos a su contenido, tal vez se equivocó el PP, pues los cambios con respecto a la de Rajoy son mínimos. Lo procedente sería la abstención, aunque sabemos que en la situación política actual entre PP y PSOE prima el “no es no, y dígame que parte del no no ha entendido” como Sánchez espetó en su día al anterior presidente.

Lo sucedido el jueves en el Congreso supera al esperpento. Causa vergüenza ajena, no es propio de una país avanzado. Dado que no hay precedentes, habrá que achacarlo a la denominada nueva política, la que llegó de manos de Iglesias en el 2015 y a la que se sumó, por convicción o conveniencia, el PSOE de Sánchez. Pero más allá de la escandalosa liturgia celebrada en el templo de la democracia y de la nueva normativa laboral, el cómo y el qué de lo acontecido invita a pensar en un nuevo escenario político con probables repercusiones en Galicia. Si una imagen vale más que mil palabras me quedo con la explosión de efusividad entre Sánchez, Calviño y Díaz tras el resultado final, y de esta con ministros y diputados socialistas frente a la frialdad mostrada con y desde la banda de Podemos. Frialdad recíproca. Me temo que no les agrada el protagonismo de la gallega ni dar su apoyo a una ley aprobada gracias a un partido ultraliberal como Ciudadanos y a un voto del PP.

A falta de líderes socialistas en Galicia capaces de superar a Pontón (BNG) y contar por lo tanto con opciones a la Xunta, la opción de Díaz sería una buena imagen para el cartel electoral. Y a Sánchez no le molestaría.