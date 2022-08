EL Gobierno de España está dispuesto a terminar la parte del gasoducto Midcat hasta la frontera francesa en un plazo de nueve meses, en respuesta a la petición del canciller alemán, Olaf Scholz, de que se acelere la interconexión de la península ibérica con el resto del continente para abastecer de gas a los países que se verán afectados por el chantaje ruso del corte del suministro. La decisión va en línea con lo que ha propuesto el presidente del Gobierno, Pedo Sánchez, en los últimos meses en Bruselas, con el añadido de que el ‘tubo’ debe servir en el futuro para transportar hidrógeno verde, llamada a ser una de las energías limpias del futuro.

La iniciativa alemana, que cuenta también con el aval de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, puede ser un espaldarazo para una infraestructura que no ha contado desde su nacimiento con un buen pronóstico. Porque si la posición española respecto al Midcat está clara, no lo está tanto la del país vecino que tiene que completar su parte de la conexión, y su primera respuesta ha sido que el nuevo gasoducto no entraría en funcionamiento hasta 2030. De ahí que cobre todo el sentido que Alemania se incorpore a las negociaciones sobre su construcción entre España y Francia ahora que las circunstancias han cambiado y esa interconexión se considera básica, para el mayor aprovisionamiento de gas procedente de España al resto de países europeos.

El proyecto del Midcat lleva en marcha desde hace una decena de años, pero tras la construcción de un primer tramo en España, hasta la localidad de Hostalric, quedó paralizado por acuerdo de las dos compañías gasistas constructoras y los organismos reguladores de ambos países por su alto coste y baja rentabilidad, a lo que hay que añadir el escaso entusiasmo de Francia porque funcionen las interconexiones energéticas entre ambos países.

Si en España la propuesta de Scholz ha logrado un raro consenso entre el Gobierno y el PP, que también la apoya, en Francia la intervención del canciller alemán pasó desapercibida y no apareció entre las noticias más destacadas de los medios. Preocupante.