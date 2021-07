ENTONO el ‘mea culpa’ por mi afición al deporte de sillón, también conocido por ‘sillón-bol’, o como se escriba. El anglicismo, o el intento de anglicismo, es inexacto, pues somos muchos que los que nos perdemos en las carreteras secundarias del Tour de Francia, donde hay pelotones, pero no balones. Pero vamos, que sí, que hacemos mucho deporte de salón.

Cumplo cuando puedo con las horas de caminata que mi doctora me ha aconsejado (cada año con más severidad, y no sin razón), pero el deporte contemplativo tiene ese lado de limpieza mental, que consiste, sobre todo, en no hacerse muy hincha de nadie y en no profundizar en ningún aspecto colateral. Si ciclismo, fíjense en la carretera. En la electricidad de Tadej Pogacar, ese muchacho de acero. Si fútbol, fíjense en el miedo del portero (y del lanzador) ante el penalti. No en los aditamentos propagandísticos, o en los airados debates de cualquier ‘infoshow’.

Vaya a la esencia, o sea. Lo mismo que el ciclismo puede ser liberador, como contábamos el otro día refiriéndonos al genial libro de Tim Krabbé, lo mismo que la batalla solitaria contra la tiranía del reloj es capaz de exorcizar algunos de nuestros males, aunque sepamos muy bien que la última hora mata, también el fútbol tiene esos momentos ferozmente individuales en los que se sublima la lucha por la vida. La Eurocopa nos está dando algunos de ellos, a pesar del elogio del orden y los sistemas complejos.

¿Ha cabalgado España sobre nuestra tradicional espontaneidad, que es tenida por creatividad en ocasiones y por falta de método en otras? ¿No fue una selección denostada desde el principio, criticada por los miembros escogidos, o por los no escogidos, y por la peculiaridad dramática del entrenador ante los micrófonos, ajeno a menudo a todo lo predecible?

Que cada español sea un seleccionador de fútbol en sus ratos libres habla quizás de nuestra idiosincrasia. También de esa cosa tan nuestra de opinar de todo, quizás porque durante aquellos años feroces no se podía opinar de casi nada. ¿Es muestra de la diversidad o de la propensión nacional al descontento? ¿Victimismo o pesimismo antropológico? Aunque en su día nos pareció que el gol de Iniesta, sí, aquel gol, nos había liberado al fin de gafes y de apriorismos sombríos, a los que fuimos siempre tan aficionados... La arrogancia es muy mala: pero la falta de autoestima es quizás peor.

Instalada la selección de fútbol en las semifinales, muchos se preguntan cómo pudo ser, pues eran tan malos los augurios, sin percatarse, quizás, que casi nunca hay nada escrito y que el deporte, a pesar de lo que cuenta José Manuel López Nicolás en su extraordinario libro, ‘La ciencia de los campeones’ (Planeta), no es siempre una ciencia exacta, sino que tiene un lado emocional, creativo y filosófico. Y sí, esa cosa insondable llamada azar. Pero menos azar que matemáticas, también es cierto.

En el último partido ante Suiza, se elevó a lo más alto, con justicia, la figura de Unai Simón, el portero, denostado días antes por una especie de gol en propia meta, al no controlar un balón en las proximidades del área. Dice Nicolás en su libro que los diagramas de Voronói y las triangulaciones de Delaunay “tienen mucho que ver con el juego que desplegó la selección española cuando ganó el Mundial de fútbol (...) y las Eurocopas”.

Otro día hablaremos de esto. Pero recuerden también la soledad y el miedo del portero ante el penalti. Y la soledad y el miedo del lanzador, que siente su fallo como la muerte propia, pues supone que el portero nunca podrá leer sus pensamientos. Pero, a veces, puede. Son, en fin, lecciones para la vida.