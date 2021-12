El mundo rural va a las urnas

HAY cierta urgencia en los partidos políticos (¿tradicionales?) por saber en qué acaba lo de la Plataforma de la España Vaciada, que lleva tiempo manifestándose. Por lo que leo, la preocupación no está tanto en las reivindicaciones, que son conocidas y yo diría que mayormente justas, sino en los votos que puedan perder con la movida. Hay mucho aprecio por esos intentos de adentrarse en el laberinto político de gentes que no son políticas propiamente dichas (aunque todos los somos), sino representantes de territorios olvidados, vaciados, prácticamente sin futuro. Pero ese aprecio preocupa a los grandes líderes, que sienten, imagino, que invaden su terreno, sin necesitar el brillo de unos logotipos históricos sino, tan sólo, el cabreo del personal más cercano.

Está claro que la política se ha convertido cada vez más en una cuestión de marca (con su componente publicitario y propagandístico) y también en algo genuinamente urbano. La política necesita población, porque la población es la que vota. Y eso juega directamente en contra de los territorios despoblados, que, al tiempo que pierden gente (también por el envejecimiento de los que se quedan), pierden atención. Los servicios huyen y los políticos también, no sé si dando por hecho que el vaciado es más o menos imparable.

Pero he aquí, como decíamos el otro día, que las experiencias políticas de marca blanca (por decirlo de alguna manera), sin el pedigrí de los logotipos históricos, pero también sin ningún historial, ni bueno ni malo, empiezan a encontrar atractivo entre la gente, que se agarra a los suyos como a un clavo ardiendo. Los suyos ya no son los del partido que sale en la televisión a todas horas, sino más bien los del barrio, los convecinos, la gente que sufre los mismos problemas y por eso los entiende.

Esto no es nuevo en la política municipal, naturalmente. Las experiencias se han repetido, con más o menos éxito, pero resultan más extrañas en la política estatal, donde, por supuesto, es mucho más difícil llegar. No se trata en este caso de solucionar problemas locales (los más importantes, dicen algunos), ni de reivindicar nombres propios sobre siglas, como tantas veces sucede en los ayuntamientos. No. Ahora se trata salvar territorios enteros, y, si se mira bien, un altísimo tanto por ciento del mapa de toda España.

La España Vaciada ya ha dejado de ser una excepción, o una reivindicación con pocas posibilidades de éxito, sino todo lo contrario. Ha logrado introducirse en el universo mediático, no sin dificultad, pues no suelen acceder a menudo a los platós de debate, pero ahí están. Como ya dijimos, Teruel Existe abrió brecha, y no lo hizo con intereses independentistas o algo parecido, sino, exclusivamente, como reivindicación de su existencia, de su ser. Sólo aspiraban a existir, y, por tanto, a ser tenidos en cuenta. Cuando esto sucede, es obvio que nos encontramos ante un grave problema de vertebración territorial, ante un problema de olvido del mundo rural.

Por tanto, se trata de una reivindicación novedosa, transversal, económica y cultural, y puedo comprender que suponga una preocupación para las formaciones tradicionales, en cuanto a votos se refiere, especialmente en lugares concretos de la España Vaciada. De alguna manera, las plataformas del mundo rural intentarán ejercer su fuerza ahora en las ciudades que a lo largo del tiempo han visto con cierta indiferencia el abandono de esos territorios. Parece justicia poética, pero, en realidad, sólo es la expresión, o el grito, de una España desesperada.