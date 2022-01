El neandertal industrializado

LA expresión es de Arthur Koestler referida a la URSS, que conocía bien y donde había visto morir de pie ante sus propios ojos a algunos entre los millones que fallecieron de hambre en Ucrania (1932-1933) en el mayor genocidio del siglo XX junto a la Soah nazi, el maoísta y armenio. Testigo excepcional en un Jarkov donde los trenes circulaban con ventanillas tapadas para que no pudiera verse lo que no podía ser visto, y de la fría indiferencia a la tragedia de los dirigentes soviéticos, cuya planificación había privado de trigo a los ucranianos.

La expresión de Koestler, no muy exacta al identificar un rudo y brutal primitivismo con los neandertales, se refería a la “atmósfera de reformatorio” de un país donde la mentira y la omnipresencia del Gran Hermano Stalin lo presidían todo. El escritor hungro-británico quería en realidad dar a entender lo que significaría regalar pistolas cargadas a los niños que juegan a policías o cowboys, es decir, la coexistencia de inmadurez ética y desarrollo industrial, de la modernidad y la barbarie.

Resulta difícil entender “el mundo mental de sus adeptos”, decía Koestler, mente demócrata y abierta de humanista y escritor que por joven dirigente de la Internacional aprendió por experiencia a distinguir con escrúpulo la alienación ideológica de la realidad.

Es natural que los ucranianos, georgianos y otros damnificados no sean entusiastas de los rusos. Rusia ha cambiado en el último cuarto de siglo hasta de nombre, aunque esto no debe llamar a engaño. La nostalgia nacionalista e imperialista del Kremlin no solo pervive sino que parece gozar de cierta complicidad al margen de la oposición silenciada, así que Putin no inspira más tranquilidad que la gerontocracia soviética.

Se ha dicho siempre que el peligro de Rusia es la falta de fronteras rigurosas. Presiona así de modo constante sobre los vecinos ya emancipados del imperio para revertir de algún modo la situación. En tiempos de cierta debilidad de la democracia liberal y de los propios EE.UU, Putin, con la espalda cubierta por China, quiere ganar la guerra fría. Casi un siglo de persecución del pensamiento, ineficiencia del civil y desarrollo militar hacen que la guerra, siempre odiosa, tampoco sea controlable.

Debemos coexistir y hallar acuerdos. No a lo Chamberlain. Lo que aquí piensen los déspotas in pectore no importa, Europa debe crear su propio ejército.