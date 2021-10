El Nobel desconocido

UNA de las mejores cosas del Nobel, sobre todo del Nobel de literatura, es que suele desconcertar a la mayoría (yo incluido, por supuesto). Hay una quiniela, porque hoy hay quinielas para todo, pero los que llevan apareciendo en ellas algunos años, o décadas, suelen torcer el gesto. Como si prefirieran no estar ahí, en la parrilla de salida: terminan chamuscados en la barbacoa de la gloria literaria. Por insistencia (no sé si de los medios, o por resistir, que diría Cela) los hay que acaban llevándoselo. Otros, jamás de los jamases.

Esta vez el premio ha recaído (¡como si fuera una lotería!) en Abdulrazak Gurnah, un escritor de Zanzibar, nacido hace 73 años, pero que ha pasado casi toda su vida, desde los 18, en Inglaterra. Dicen que alguien habló de él en Twitter en vísperas de desvelarse el ganador, pero lo cierto es que, en general, se consideró que se lo había llevado un perfecto desconocido, como ha pasado en numerosas ocasiones. ¿Se complace la Academia sueca en ver nuestra cara de extrañeza cuando hace público el galardón? ¿Premian a alguien que no esté en las quinielas, para demostrar que a ellos nadie les marca el camino? ¿O simplemente no vemos más allá de nuestras narices?

No es que Abdulrazak Gurnah sea tan desconocido, ha publicado bastante, incluso está traducido desde hace décadas al castellano (no sé si al gallego, pero lo estará pronto) y su literatura está muy presente en el Reino Unido, aunque no tanto en África, donde brillan ahora mismo otros autores también candidatos al Nobel. Pero tiene la extrañeza de lo minoritario, no hay duda, cierto sabor de los modos narrativos africanos que impregna un inglés en el que lleva mucho tiempo escribiendo, a pocos kilómetros de Londres. Sin abandonar ni por un momento el hecho de ser un escritor africano.

Nuestra perspectiva occidental, a pesar de que muy a menudo “salta la sorpresa” (eso es lo que se dice cuando el autor no es muy conocido”), nos lleva a creer que los grandes autores no son otros que aquellos que acepta el canon (occidental, claro), aquellos que de alguna forma han multiplicado sus lectores y, evidentemente, su éxito comercial. Algunos de esos (Vargas Llosa, por ejemplo) han merecido el Nobel, y nadie lo ha cuestionado. Sin embargo, no está de más que tan renombrado premio sepa encontrar a menudo algo más allá de lo esperable. Aunque lo siento por Murakami: tiene que ser una tortura estar ahí siempre, observado y jaleado por los medios. Y tal vez haya perdido la esperanza, o ya no le importe. Incluso demasiado éxito, dicen algunos, puede ser contraproducente. Pero hace poco el Nobel fue para Bob Dylan: las sorpresas de la Academia pueden ser de muchos tipos.

No creo en la literatura con mensaje, ni siquiera creo en el componente moral de lo literario o lo artístico, ni creo en el arte que bebe de las modas globales o de los discursos oficiales o políticamente correctos. Todo eso suele estropear la producción artística, mayormente. Pero hay cosas en Abdulrazak Gurnah que parecen muy interesantes: sobre todo, la calidad literaria, claro. Y luego esa visión cosmopolita, esa mirada que atraviesa la historia colonial de África (premiada en otros Nobel africanos, aunque no muchos, si lo comparamos con europeos o norteamericanos) y su conocimiento de cómo la vida puede convertirse en una pesadilla para los refugiados y para la gente que se ve obligada a emigrar, mientras se erizan las fronteras. Tiene el ‘brexit’ al lado, sabe de lo que habla. Y entre sus palabras está una vergonzosamente olvidada y despreciada en el mundo de hoy: compasión.