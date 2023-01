El Nobel, la ‘socialité’ y el entorno

EN los primeros instantes, el año fue capturado, vampirizado, por el asunto Preysler-Vargas Llosa, sea ese asunto lo que sea. No sólo capitalizó el cuché, donde se informó de la ruptura con esa dulzura de imprenta que siempre tiene el satiné, no importa de qué estés hablando. En esos estertores, amén de asuntos muy internacionales, como la muerte de Benedicto XVI y de O Rey Pelé, el escritor hispano-peruano y la socialité (esta palabra es total, queridos) acapararon incluso páginas de periódicos poco habituados a estos temas, pero es que el tema era mucho tema. Trascendía al hecho amoroso, nada baladí, porque tiene su poso literario, más que lo de Onieva y Tamara Falcó, a mi entender. Sí, ahora ya me voy enterando de algunos nombres.

El Vargas Llosa que levemente conozco de eventos de la literatura o del mundo académico poco o nada tiene que ver con el despliegue mediático al que asistimos en este comienzo de año. Quizás el problema nace de la brevedad de las declaraciones de uno y de otro, escuetas palabras que, seguramente, se irán ampliando (en medio del morbo torrencial, ya saben), o tal vez no: tal vez todo quede ahí, miren de soslayo, se vayan y no haya nada. Mejor sería. Vargas Llosa entrará próximamente en la Academia Francesa, en unas semanas, y su novela de música criolla estará casi a punto. La verdad, es lo que me interesa.

Pero la palabra socialité me da mucho más morbo, ya saben cómo somos los filólogos para estas cosas. He leído que es un falso galicismo, a partir de la voz inglesa, que es la verdaderamente original. Algo así ha sucedido con vintage, ¿no es cierto? Anglicismo que se pronuncia por ahí alegremente a la francesa. Alex Grijelmo, que trabaja muchos estas cosas, ha explicado que la palabra significaba originalmente vendimia, más que añada (que sería el vocablo adecuado en español, pues lo retro es lo que resiste el paso del tiempo, como el vino bueno). Grijelmo cita al respecto al latinista Emilio del Río, cuyo libro en Espasa, Locos por los clásicos, ya que estamos, les recomiendo.

En los medios han aparecido, a falta de más explicaciones de los protagonistas, las opiniones del entorno. La palabra entorno también es total, queridos. Hoy se habla mucho del entorno, pero mayormente referido a gente de la fama. Por ejemplo, Messi y Cristiano Ronaldo tienen mucho, muchísimo entorno. Neymar, también. La palabra entorno se ha instalado en nosotros con su curiosa vocación sincrética, pues el concepto incluye amigos, familiares, agentes, representantes, quizás seguidores cercanos, siempre dispuestos a opinar. No escucharán frases como: “el entorno del carnicero afirmó que la carne de jarrete era como entrar en el mismo cielo”. No, eso no. El entorno implica nivel.

Pues el entorno de Preyser y Vargas Llosa, sin determinar con claridad, que para eso se usa también la palabra, el genérico, el colectivo guay, vino a decir que existía una incompatibilidad de gustos y aficiones entre escritor y socialité, derivados, supongo, de sus intereses culturales y así. Y que ahí estaba la madre del cordero. Pero oiga, no todas las parejas coinciden en esas cosas, y muchas veces, ni siquiera en otras... Nadie sabe si se avecina una batalla mediática o un silencio elegante y reparador. Veremos. Por cierto: como palabras del nuevo año, socialité y el entorno deberían ir ya tomando la delantera.