El nuevo Netflix

LA HISTORIA de Netflix es ya larga y meritoria, pero el mundo de las plataformas se ha complicado, se ha diversificado, y quizás estamos al borde de una burbuja. El vertiginoso descenso de suscriptores y las complicaciones del mercado (en un mundo en el que la economía parece encogerse peligrosamente a causa de la guerra y de las muchas turbulencias que provoca) ha llevado a la plataforma a probar una versión más barata (5,49 euros a partir del 10 de noviembre) en la que se incluirán anuncios. No es una práctica nueva en este negocio, pero algunos creen que Netflix renuncia así a alguna de sus esencias, seguramente porque augura una larga competición por los clientes. Una competición que no será sólo con Disney +. Entre los más grandes del ‘streaming’, Netflix reacciona más rápido, quizás pensando en que el que da primero, da dos veces.

Las turbulencias económicas, sin duda, obligan a cambiar el modelo de negocio, o a diversificarlo. Eso es lo que hace Netflix, que sigue creyendo firmemente en el atractivo de una gran oferta de series y también películas. En realidad, esa diversificación es aún mayor de lo que parece (también se ha iniciado con brío en la industria de los videojuegos). Pero, ¿se ha enfriado el consumo de las series de televisión? ¿Qué sucedería si este fuera el verdadero problema? ¿Hay un cambio profundo en los gustos audiovisuales, propiciado por algo que no detectamos, que lleve a una caída del consumo, a la búsqueda de productos alternativos, más allá del bajón de las economías?

Este es un asunto que no se suele mencionar. Se considera que el mercado está intacto. Es más, está en expansión, dicen algunos. Aún no se ha agotado nuestra avidez por esta forma de ver cine y televisión, la pandemia incluso pudo contribuir a ello, con el cambio en los hábitos de ocio, pero hay quien cree que, como sucede con casi todo hoy, quizás nos estemos pasando de frenada. Un exceso de productos y una calidad, muchas veces, discutible lastran en cierto modo esa idea primigenia de las plataformas selectivas, al menos con respecto a la televisión convencional o a algunos canales temáticos. Ahora, con la introducción de anuncios para la nueva suscripción más barata (unos cinco minutos de publicidad cada hora, aunque es verdad que los capítulos de muchas series no superan esos sesenta minutos), la esencia original del servicio parece irse un poco al traste, pero tal vez no importe tanto a los clientes potenciales: también son muchos los que escuchan música con publicidad. Más problemático, quizás, que algunos anuncios aparezcan a lo largo de todo el visionado, no sólo en un bloque inicial, lo cual hubiera asimilado la estrategia a las salas comerciales.

En las próximas semanas veremos reacciones al movimiento de Netflix, por mucho que parezca que algunas plataformas apuestan por justo lo contrario. Por el cliente dispuesto a pagar más a cambio de versiones más exclusivas, sin anuncios y con derecho a descarga para ver sin conexión. Casi parece un experimento sociológico, si no fuera una estrategia de negocio. Otra cosa es que la aceleración esté dañando al mercado. Y a la calidad de los productos: ¿demasiadas narrativas similares, demasiadas estéticas reiteradas? Si existe una burbuja, sobre todo en el mundo de las series, si hay un cierto cansancio o hastío, o si hace falta dar un revolcón a la creatividad, eso ya se irá viendo.