El ocio, paraíso perdido

LA cuestión es que hemos perdido el entretenimiento, aunque tengamos la televisión. Quiero decir que el ocio de sofá está establecido, más con las series, que han conquistado el mundo. Mucha gente habla de ellas incluso sin verlas, por el que dirán. Hay una información que flota, una atmósfera ficcional, como podía haberla en otro tiempo de las novelas de caballería. A mí me parece bien, porque con esta realidad que tenemos no veo más opción que huir a otros mundos, aunque estén en este.

La televisión ha hecho mucho por suavizar el tiempo de la pandemia, simplemente siendo televisión, la de siempre. Es verdad que tragamos dosis un poco indigestas de datos cada día, letanías previsibles y en este plan, pero uno puede escaparse de los informativos, tertulias y magacines, donde el coronavirus sigue siendo el tema principal. Tienes la sensación de vivir un bucle, de estar girando sobre lo mismo, pero la información política no mejora las cosas. Si te enfrascas en un ‘Pasapalabra’ puedes huir un poco del presente, y ese es el secreto del mundo catódico.

Las series también ofrecen mundos alternativos: algunos son suaves y mediterráneos, como ‘Los Durrell’, ahora mismo pegando fuerte (Movistar), en torno a las andanzas de Gerald Durrell (‘Mi familia y otros animales’) y los suyos en la isla de Corfú, y otras series, en cambio, tienen la oscuridad y el vértigo del mundo real, como ‘Oficina de infiltrados’, esa obra que tanto se acerca a la perfección.

Hay, por supuesto, versiones del mundo futuro (las distopías ya empiezan a ser un poco cargantes, ¿no?), cosas de la monarquía inglesa, ya saben, relatos a lo Jane Austen, series de formación y crecimiento y comedias con más o menos gracia. Aparentemente, deberíamos consumir mucha comedia cuando estamos envueltos en tanta tragedia, pero lo cierto es que hay cierto enganche con lo truculento y oscuro. No sé si es por prepararnos para la realidad que nos ha tocado vivir o para sentir que todo podría ser incluso mucho peor.

Parece que también ha mejorado la lectura (y la venta de libros). Me lo dicen mis libreras de cabecera, y los lectores diversos. Pero no sé qué pensar. Vivimos malos tiempos para la cultura, peores incluso de los que ya estábamos viviendo cuando la normalidad, pues la pandemia hace daño a los espectáculos en directo, impide presentaciones de libros, y por ahí. Pero el ser humano necesita profundamente del ocio y el disfrute, aunque en este país exista esa tradición no escrita de descreer un poco del artista. Más que resiliencia, esa dichosa palabra, deberían pedirnos alegría. Y dárnosla. La política se olvida a veces de estas cosas. Las exigencias al ciudadano son enormes. Y lo que se entrega para su felicidad acaba por parecer muy escaso.

Y lo peor, claro, los bares. En el entretenimiento alterado del COVID, los bares son la pieza verdaderamente perdida. Aceptamos, lo diga Juan Tallón o su tabernero, que los bares son lugares imprescindibles, las auténticas células de interacción social de este país. Han funcionado toda la vida como diván y como trinchera. Allí se narran las historias que ayudan a transitar por las brasas del día, allí se teje la madeja de la psicología de barrio. Perder el ocio es perder el paraíso.