El odio al extranjero

PARECE que fue hace nada cuando parte del pueblo gallego tuvo que emigrar para sacar adelante su vida. Ese era el propósito: mejorar en condiciones, sociales y económicas, abandonando una Galicia que entonces pecaba de analfabetismo y miseria. Parecían “traidores” que dejaban atrás su tierra para “robarle el trabajo” a los foráneos. Quedó corroborado que eran héroes leales; que aquí (con mucho o poco) levantaron hospitales, bibliotecas y colegios, mientras en las cálidas Américas seguían cimentando, tras su paso, otro legado indescriptible.

Ahora se ha olvidado el respeto al emigrante. Algo imperdonable si miramos atrás y observamos detenidamente nuestras raíces. El problema parte de la estigmatización del mismo, pasando por generalizar su identidad, entremezclándola con odio para justificar su rechazo. Así, endulzando el agrio racismo con dosis de placentero nacionalismo, solo el verdadero español puede levantar nuestro país, parece, más aún cuando su nación le necesita.

El interior pobre reniega del exterior pobre; sin entender que este lo único que busca es salir del mismo agujero. Cavado en diferente campo eso sí. Prefieren verlos como un oponente, sabiendo además que juegan en casa, rodeados de su equipo, mientras el adversario llega desgastado de un agresivo partido que dejó lesiones. Ya no solo las físicas, que en ocasiones causan las vallas que rodean el estadio donde pocos brillan. También las psicológicas. Porque abandonar un país nunca es razón para festejar, menos si cabe cuando la familia quedó en el camino. Rompían el llanto en una entrevista, que pude realizar hace años, varias personas que emigraron al territorio gallego, no por el trato, sino ante un inocente interrogante que para nada buscaba tal reacción. ¿Cómo están sus familiares? Impactó una sola lágrima en el grupo al que entonces iba dirigida tal cuestión, finalmente arrojadiza.

Entre el lloro, que expandiéndose roció al resto, emanaba la realidad. Lo que hacían los gallegos antaño era lo que estaban haciendo ellas ahora. Enviaban dinero a sus parientes cuando podían. Desempeñaban trabajos que no les saciaban pero debían realizar. No quedaba otra. Y todas aferrándose al mismo sueño: que su país mejorase para poder volver.

No hay voluntad para emigrar. Tampoco ganas. Es una decisión que llega por necesidad. Un fenómeno ligado a sobrevivir, buscando lo mejor de lo peor, sacando pecho ante la cobardía. Quieren trabajar entre malos ojos, aman familiares por teléfono móvil, combaten su nostalgia mediante sonrisas. ¿Merecen ser tratados como calaña?

Campañas como la de Vox en Madrid, que tacha al menor extranjero no acompañado de delincuente que cobra como diputado, suponen una absoluta vergüenza. Primero porque este grupo no representa ni tres de cada diez pequeños que se encuentran en centros de menores de dicha comunidad; segundo, porque los 4.700 euros que dicen ir para ellos son para mantener el servicio de esos espacios; tercero, porque la situación de los pensionistas, que son comparados con los menas en “sueldo”, no está vinculada a esta labor de integración social. Ya han perdido suficiente, señorías, cedan en su arrebato indigno por unos votos.