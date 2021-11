El otoño y la vida

EL otoño ha pintado de nostalgia el paisaje japonés. En la espesura de los bosques y en los delicados jardines de Honshu, pugna el rojo carmesí de los arces, con los tonos ocres de los árboles de hoja caduca. Se distingue entre todos los demás colores, el amarillo del ginkgo biloba, un fósil viviente, único en el mundo, al que algunos llaman el nogal de Japón. Una paleta de colores de la que forma parte el verde marchito de álamos y abedules.

Está en su esplendor el crisantemo, flor nacional de Japón y emblema de la casa imperial, cuyas variedades infinitas pueblan cada rincón del país. Celebran el festival del crisantemo el noveno día del noveno mes y no en noviembre pues el simbolismo que esconde tiene que ver con el deseo de longevidad. Para nosotros, en cambio, es la flor de difuntos que adorna nuestros cementerios.

Allí se celebra el festival de los muertos a mediados de agosto. Durante tres días los antepasados fallecidos vuelven a casa y conviven con la familia. La muerte no es más que la continuidad de la vida, por eso organizan bailes, desfiles y celebraciones festivas, en las que no falta la música. Se limpian las casas y los cementerios, lo mismo que nosotros limpiamos y adornamos los panteones, y hay ofrendas de comida, lamparitas de papel y arreglos florales. En los altares caseros no falta un cuenco en donde arde el incienso porque el humo impide que los espíritus se pierdan. El mismo simbolismo de las lamparillas flotantes que se encienden la noche del tercer día y desaparecen río abajo. Quizás, porque, como escribió el poeta, “nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir”.