El papel de Sánchez y el papelón de Casado

DURANTE EL reinado de Manuel Fraga en Galicia existía el convencimiento generalizado, entre los cronistas políticos, de que primero a Felipe González y después a José María Aznar les interesaba que el león de Vilalba gobernara en Galicia. No enredaba con la política estatal a pesar de ocurrencias como lo de la Administración Única para Galicia, Euskadi y Catalunya o extravagancias como romper cercos diplomáticos para jugar al dominó con Fidel Castro o visitar la haima de Muamar El Gadafi, Algo así debe pensar Pedro Sánchez respecto a Alberto Núñez Feijóo. O al menos lo parece con decisiones de su gobierno que ponen al pie de los caballos electorales a un Gonzalo Caballero al que ni se digna socorrer José Félix Tezanos desde su cocina del CIS... salvo en lo de echarle al guiso un poco de pimienta para que del voto+simpatía no saliera Ana Pontón como segundo plato. Papel extraño el de Sánchez pero papelón el de Pablo Casado al que otra mayoría absoluta de Feijóo le sitúa en complicada posición. Podrá decir que gobierna en Andalucía, Madrid y Galicia, Murcia y Castilla y León pero tendrá que escuchar voces que le indican que en el PP reina pero no manda. ¡¡Hasta ayer en Pontevedra superó al presidente de la Xunta olvidándose de las siglas de su partido y repitiendo lo de Galicia, Galicia, Galicia y... Galicia. Una cuarta vez.