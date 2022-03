¿El papel de un Gobierno?

ASOMBRO. Malos tiempos le están tocando vivir a los rumorosos que cada día se acercan a esta columna. Sufrieron una crisis financiera que hizo temblar los cimientos, padecieron una pandemia que los dejó impactados y ahora, sin solución de continuidad, se ven inmersos en una guerra que está trastocando todos sus planes de recuperación.

Estos tres cracs tienen de entrada un común denominador: afectan a la economía de los más débiles; el primero y el segundo hicieron acrecentar las diferencias sociales; tanto en la financiera como en la sanitaria los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Nadie duda que tras la guerra en Ucrania se mantendrá la secuencia.

¿Y qué hacen los gobiernos? En la primera nos culpabilizaron por vivir por encima de nuestras posibilidades; en la segunda nos encerraron, limitaron nuestros movimientos y contactos sociales. Ahora nos dicen que apaguemos la luz, que no cojamos el coche y que seamos conscientes de que vienen los problemas. Es decir, los gobiernos en España no hacen nada, todo lo fían a soluciones que deben llegar de Europa. Responden a aquella pregunta que se hacía Goethe: “¿Cuál es el mejor gobierno? El que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos”. No hacen nada. Son incapaces de gestionar situaciones de crisis. Tenía razón Borges: “Creo que con el tiempo mereceremos no tener gobiernos”. antón trabanca