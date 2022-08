El pintoresco alcalde de Vigo

A los vigueses, y sobre todo a sus partidarios que son legión, no le sorprende nada las ocurrencias del su alcalde y sus repetidas muestras de populismo. En los festivales de Castrelos sale en ocasiones de telonero, antes o entre los grupos musicales; en Reyes, va por delante de la cabalgata, como si fuera un rey más a pie, y tiene otras diversas ocurrencias populistas, como a ponerse a bailar ritmos sincopados delante de la masa de asistentes a ese festival que es O marisquiño. Desde luego que no tiene sentido del ridículo. Claro que no todos piensan lo mismo, sus partidarios lo consideran el mejor alcalde de la historia de Vigo por las rampas que construido por las rampas que construyó a costa de destruir los característicos bulevares de la Gran Vía, elemento característico de la historia urbana, pero a poco de ser inaugurados ya están averiados.

Aparte de ocurrencias e inventos, el alcalde de Vigo, e ilustre hijo de Pontearas, tiene otras muchas particularidades. A su alrededor no brilla ninguna estrella, de suerte que no permite que ningún concejal de su grupo destaca. Y cuando destaca no tarda en prescindir de él o ella. Eso le ocurrió a la maestra, psicopedagoga y doctora en Comunicación Laura López Atrio, que fue una de las más eficaces concejalas de Educación que haya tenido la ciudad, pero que cometió el error de disentir del alcalde y tener criterio propio. Por cierto, que esta ex concejala va a publicar próximamente un libro que se titulará “Ciudades educadoras”, y que cuenta con el respaldo del Consello Social de la Universidad de Vigo, del que formó parte.

No en vano, durante su etapa en la concejalía de Educación, dinamizó el uso y actividad de todos los recursos didácticos de la ciudad, dejando una estela irrepetible, pero cometió el error de tener criterio propio frente a este alcalde que sólo quiere rodearse de personas a quienes pueda manejar para ser siempre el rey del Ayuntamiento. Una evidencia de su megalomanía es que sembró la ciudad de bancos para sentarse, y en lugar de poner “Ayuntamiento de Vigo”, puso “Alcaldía de Vigo”, como si fueran una concesión personal y no un servicio de la propia ciudad, de la que no deja de ser primer edil por el tiempo que sea.