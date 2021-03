El pollo político matritense

COMO decíamos ayer, Madrid parece de pronto el cielo y el paraíso. No para vivir, aunque molen recursos, tiendas y movidas muy internacionales, pero en la edad de la globalización desencantada (no en la línea Trump, espero) ya tienes de todo en todas partes, salvo en la España vaciada donde sueñan los vencejos y se dejan caer los palomares, monumentos de la niñez dorada. En realidad, ahí es donde habita la memoria, pero la tienen dormida a fuerza de abandono y envejecimiento. Que la gente envejece y se muere, al pie de la acequia. No hay derecho a reventar el mundo rural, porque las tapias que caen y los árboles que mueren son parte de nuestro corazón.

Iglesias, despechado o harto, dicen por ahí, de tener sólo algunas frases, aunque fueran contundentes, en el inmenso guion monclovita que dirige Redondo, se va a hacer los madriles, como quien vuelve a la capital de la que nunca se ha ido. Es un viaje de desengaño e iniciación, pero hay quien anuncia que puede ser el fin. O el viaje a ninguna parte. Los entrenadores le llaman a esto ponerse el mono de trabajo, en este caso para el trajín electoral, que es un no parar.

Ya me extrañaría a mí que Pablo diera puntada sin hilo, pero ese empeño en salvar Madrid, Madrid, Madrid, te gusta y te camela, que dicen los influencers en los videazos contemporáneos. Hay todavía una nostalgia ajardinada del Madrid visto desde la Complutense, cuando el personal lo mismo anda merodeando las vitrinas del Primark donde se refleja el mundo que pasa. No es por faltar, pero no se pongan estupendos con las ciudades que marcan el ritmo. Yo ya no estoy tan seguro: quizás cuando la Movida.

Dice Raúl del Pozo, que quien no está en Madrid no está en ningún lado, y esa es la máxima que se ha debido aplicar Iglesias que veía un partido bajo mínimos. Pero para ver Madrid hay que irse un poco al extrarradio. Dos líneas más debajo de lo del maestro Raúl, en El Mundo de ayer, Teo Cardalda, que nació en Vigo, le decía a Darío Prieto: “adoro Madrid, pero el futuro está en las provincias”. A ver en qué quedamos, o sea.

El pollo político matritense está animando las tertulias, magacines y cosas. Ganar Madrid es como ganar España, vienen a decir algunos, y otros simplemente creen que la fuerza de esa palanca moverá las piedras del camino. Parece una idea algo antigua. No dudo, sin embargo, de la importancia política de la plaza, que ya las televisiones nos lo recuerdan de forma reiterada, pero lo cierto es que todo me parece confuso, laberíntico, y también bastante surrealista, allá abajo. Para ser el lugar que pone y quita liderazgos, uno valoraría cierto racionalismo, cierta templanza. Pero lo que hay es una olla en ebullición. O una olla de grillos, que decían antes.

A estas alturas de la película, con la primavera reventando, aunque se anuncian nevadas, Iglesias parece haberse percatado de que tiene que regresar a lo básico, back to basics, recomenzando la casa no por el tejado del gobierno, sino por los cimientos de la comunidad. Imagino que la maniobra de Ayuso, convocando elecciones, también la habrá motivado lo suyo. No puede ser un movimiento estético. Hay quien dice que es un todo o nada, porque por muy Madrid que sea Madrid, siempre se corre el peligro de la irrelevancia. Cardalda asegura que la gente anda yendo a provincias, como si viniera un nuevo Romanticismo. Pero en Madrid están convencidos de que sólo allí eres visible: eso sí, para lo bueno y para lo malo.