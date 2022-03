El populismo de los bonos

SALVO casos de imposible previsión o súbito desencadenamiento, al comienzo de cada una de las filas que suelen multiplicarse en el diario convivir hay siempre una muestra de ineptitud de parte del responsable de su formación. Y tanto reza para las físicas como para las virtuales, que también las hay, como bien tiene demostrado la Xunta.

De igual modo y también salvo excepcionalísimos casos de tragedias sobrevenidas, detrás de cada una de las indiscriminadas prebendas con que las administraciones públicas tratan de conseguir el favor ciudadano hay una intolerable dosis de populismo aventado para tapar las propias incapacidades en la aplicación de lo que aconseja el sentido común.

La pandemia del covid-19, en la que confluyeron en inmediatez y gravedad su imposible previsión y el súbito desencadenamiento, como fatalidad sobrevenida, llevó a los poderes públicos al arbitrio de medidas de ayuda a la población, tanto en el aspecto sanitario como social y económico que el coronavirus amenazó como derivada consecuencia, además de su mortífero poder.

Los eres, bonos de ayuda al comercio, bonificaciones por las ganancias dejadas de percibir de los distintos sectores económicos y comerciales se crearon, con certero criterio, como imperiosa necesidad de evitar el hundimiento de la economía.

Como la práctica parece que renta electoralmente, lejos de abolirse en la mal llamada “nueva normalidad” se mantiene con nuevas ínfulas de regalía y continuidad, ya sea en los bonos turísticos de la Xunta, los culturales para jóvenes instituidos por el Gobierno central o los de ayuda al comercio local, como ejemplifica el consistorio compostelano.

Pero al contrario de lo que sucedió con el covid, no se dan en estas nuevas prácticas la forzada exigencia de lo imprevisible, lo súbito o lo trágico lo que hace de tales regalías un trampantojo que debiera ser sustituido por más razonables criterios de eficacia económica –crecimiento efectivo– y social –lucha contra el despilfarro de lo público–. De modo que la práctica pierde su carácter de necesario para situarse en lo injustamente graciable.

Además de no solucionar los problemas que pretende corregir, que no son más que pan para hoy, su incontrolado arbitrio –los primeros que lleguen– acarrean el añadido agravio de la desigualdad, que se acentúa en la misma medida en que las herramientas arbitradas –vía on/line preferentemente– favorecen a los sectores menos necesitados, lo que suma el escarnio al populismo. Cuando no el escándalo, como milagrosamente ocurrió con los más diligentes concellos del PP acaparando una de esas graciables subastas virtuales de la Xunta.

Por decirlo para que se entienda, ni las prioridades de la juventud española y la cultura del país se van a solucionar con el pez de los 400 euros para quienes inician mayoría de edad, ni los bonos turísticos de la Xunta favorecen a las clases más necesitadas ni mejoran las carencias infraestructurales que el turismo sigue evidenciando, ni los bonos compostelanos al comercio van a evitar la crisis que el propio Concello alienta con la siembra champiñonera de grandes superficies en las afueras de la ciudad.