El pozo que nos engulle

HABLÉ estos días largamente, como decíamos ayer, con Berna González Harbour, periodista y escritora de prolífica trayectoria, conocida en el terreno literario, sobre todo, por sus novelas de ficción ‘noir’.

Berna presenta ‘El pozo’ (Ediciones Destino), una obra que está a medio camino entre la literatura negra y el análisis crítico del periodismo, una novela que va más allá de la propia trama para recordarnos cómo estamos siendo devorados por una visión amarilla y maniquea de la realidad, cómo los morbos van capturando nuestra atención, convirtiéndolo todo en una masa confusa en la que los matices parecen no importar y sí el brillo poderoso y a veces equívoco de la noticia urgente, el relato descarnado de la angustia, el carrusel de las emociones volando sobre los datos desnudos.

‘El pozo’, en efecto, es una ficción construida sobre algunos sucesos no muy lejanos en el tiempo, que tuvieron un fortísimo impacto mediático, y narra la historia de una niña atrapada en las profundidades, en un lugar tan angosto y de tan difícil acceso que nadie sabe si podrá ser rescatada con vida. En la ficción todo sucede a las afueras de Madrid, y la protagonista, la reportera televisiva Greta Cadaqués, se enfrenta “a una encrucijada personal y profesional”, porque el tratamiento de la noticia dispara algunas alarmas y le obliga a meditar sobre el enorme poder de la imagen, sobre cómo el morbo invade nuestras vidas, sobre la realidad real y la realidad inventada o falsa.

Me dice Berna González Harbour que, aunque la historia de ‘El pozo’ tiene un referente concreto bien conocido, lo cierto es que hay otras muchas que alimentan esta misma sensación negativa acerca de cómo se cuentan las noticias más truculentas. “Ahora tenemos muy cerca los sucesos de las niñas de Tenerife”, dice “así que los lectores podrán entender muy bien a qué me refiero. Hay muchas historias, en realidad, que se parecen a la que originó mi novela”.

Acostumbrada a trenzar tramas de novela negra, pero también a vivir el periodismo en primera línea, esta vez Berna apostó por construir una ficción en la que se combinan ambos aspectos. En estas páginas, la mirada crítica de la autora sobre el amarillismo se deja sentir, particularmente preocupada, señala, por esa ola de superficialidad que se ha instalado en la sociedad contemporánea. Una ola que parece invitar a construir también argumentos banales, simples, emocionalmente impactantes, sin que los límites entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo impostado, estén demasiado claros.

“No sólo es un asunto que tiene que ver con [la forma de abordar] el periodismo, sino con la propia sociedad, que se está entreteniendo con las desgracias ajenas. Hemos llegado a un punto en el que la voracidad del público ante ciertas noticias se transforma (...) en una ansiedad enfermiza. Y quería reflexionar sobre todo ello”, me dice. “Al final el pozo nos engulle a todos”.

“Por supuesto”, continúa Berna, “yo no niego el interés público de este tipo de noticias. Otra cosa es el adorno, la agitación de los rumores, la búsqueda constante de culpables, incluso [la aparición] de ‘fake news’, o bulos. El problema es cuando el aditamento es carnaza. Porque eso no es relevante. Y es lo que enturbia la información”. “Pero el periodismo es grandioso”, concluye. “No tiene que ver con el ‘infoshow’, con ese espectáculo de entretenimiento. Así que, al escribir el libro, me fui percatando, junto con Greta, de que también se trataba de hacer un homenaje a la verdadera profesión”.