El PP por dentro

MAL camino parece querer seguir el principal partido de la oposición en España, el Partido Popular, con sus disensiones y divisiones internas.

La manifiesta contraposición protagonizada por figuras tan relevantes del mismo, como son Cayetana Álvarez de Toledo, Teodoro Garcia Egea e Isabel Diaz Ayuso no preludia nada bueno para el futuro de esa formación política y perjudica, notoriamente, a su actual líder, Pablo Casado, quien, si no pone fin radicalmente y con presteza a tales luchas internas, se expone a ser arrastrado por ellas y a perder el liderazgo del partido, salvo que unas elecciones generales adelantadas –lo que no es esperable en este momento– le pudieran aupar al poder, en razón al desgaste adquirido por el partido de Pedro Sánchez, lo que ya, con los últimos acontecimientos acaecidos en el partido, empieza a sombrearse con ciertas dudas.

Cualquier organización de personas, del tipo que sea, se halla requerida, siempre y en todo caso, de un principio de autoridad, que no autoritarismo, cuya ausencia provoca la anarquía y el desorden y de lo que puede venir percibiéndose, últimamente, en el principal partido de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez se llega a alcanzar la impresión de que, en su seno, empieza a faltar, a ojos vista, un principio de unidad de dirección y de autoridad única, lo que obliga a su líder a reflexionar y a adoptar las medidas imprescindibles con coraje y autoridad.

Una buena prueba del desgaste que, para el Partido Popular, conlleva esas disensiones internas en el seno del mismo podrían llegar a serlo, sin la menor duda, los últimos sondeos de opinión pública en los que ya se advierte un descenso en la intención de voto respecto a dicha organización política, lo que, aun no debiendo resultar alarmante dado el previsible tiempo que todavía queda hasta un nuevo proceso electoral general, sin embargo, viene a constituir una muestra elocuente de que la ciudadanía no quiere digresiones en el seno de las organizaciones políticas que han de concurrir internamente unidas a los procesos electorales a los que concurran.

El liderazgo en el seno de cualquier organización política se ha de demostrar por la capacidad de adoptar, en cada momento y circunstancia, las medidas de autoridad y de disciplina que las circunstancias impongan. En ese sentido, la situación actual del Partido Popular constituye todo un reto para el líder Pablo Casado.