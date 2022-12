El prestigio de la democracia

HACE ya algunos años que hablamos del deterioro de la democracia, la peor forma de gobernar con excepción de todas las demás (dicen que dijo Churchill). La democracia no es una estructura delicada y frágil, como algunos quieren vender, sino enormemente fuerte: sus cimientos son el pueblo, nada menos. Cualquier tiranía, cualquier autocracia, debería interpretarse como un régimen infinitamente más débil, porque se basa en el poder omnímodo de un líder, y, lo que es peor, se ejerce sin el convencimiento de la mayoría de sus ciudadanos (que asienten, forzados).

Tenemos mucho ganado cuando vivimos los problemas en el seno de una democracia. Mientras se mantengan las formas y los límites democráticos, claro está. Que nadie venga a decir que se nos rompió la democracia de tanto usarla, como se dicen por ahí del amor. Muy al contrario, su uso, su práctica, siendo honesto y cívico, no hace más que aumentar su resistencia. La democracia gana cuando se usa, no cuando se adormece o se silencia.

El que podríamos llamar mal del siglo de las democracias (de otros siglos, mejor no hablamos) se ha acelerado en los últimos tiempos, con algunos comportamientos despóticos y la penetración en su tejido de adalides de la simpleza, que abominan de cualquier mirada profunda (no vaya a ser). Pero la democracia necesita hondura, de cerebro y de corazón. Más de cerebro, porque lo emocional en política suele traer muy malos resultados.

No digamos tampoco aquello de entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero tirar de la democracia en direcciones opuestas, como parece mostrar el concurso actual de soga-tira jurídico y parlamentario, si se me permite, puede causar cansancio en la gente y no poca estupefacción, más allá de poltronas y bancadas, donde no parece que se advierta el deterioro de tanto arrojo verbal y no sólo, tanta pasión para nada. No va de eso, señorías.

Ya se sabe que, lo que no es consenso, es tormenta. Al menos mediática. Pero el consenso, que a ratos parece ya una palabra antigua, muy antigua, no tiene por qué producir un cortocircuito político en estos tiempos de infinita e hipócrita pureza, como algunos creen, tan reacios a dar la perra gorda a nadie de otro color y condición, si no fuera porque vivimos tiempos en los que no estila ceder ni un palmo, creyendo que eso es siempre virtud ante la vibrante parroquia. Otros usos democráticos han existido, pero ahora son vistos como cosa de blandengues, como si la democracia hubiera nacido ayer, o, ya puestos, como ni siquiera hubiera nacido. Hay quien lo cree.

La confusión que esta gran tormenta política (o político-jurídica, no sé) produce en la gente, que anda intentando hacerse con un pedazo de turrón a buen precio, es de campeonato. Ayer, los de la Cadena Ser se fueron a una Facultad de Derecho a preguntar, y la mayoría dijo que no tenía muy claro qué estaba pasando (allí enfrente: en el TC. Tampoco en los partidos). El ruido apaga la claridad. Si la gente no entiende nada, los efectos serán aún peores, me parece.

Todo quedará en una guerra de señorías, un ruido en el ático, que debería haberse evitado seguramente haciendo, unos y otros, las cosas de otra manera. Enrocarse en guerras de poder es un mal para la democracia, pero sólo pasajero. No sólo se contempla como una lucha por el territorio a campo abierto, sino que no ayudará electoralmente a ninguno, a pesar de lo que piensan.