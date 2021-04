NO recordaba que el príncipe Felipe de Edimburgo había nacido en Corfú, la dulce isla griega. Como llevo varias semanas revisitando ‘Los Durrell’ (Movistar +), y gozando de lo lindo con este hermoso canto a la libertad rural y a la vida verdadera, sentí que la muerte del príncipe inglés cerraba cierto círculo, siquiera geográfico. Los Durrell son lo más contrario al espíritu inglés que puedas imaginarte, o, al menos, lo intentan con ahínco. No todos lo consiguen, en medio de aquel caos griego, entre los pelícanos y las nutrias de Gerald, el afamado naturalista. Pero merece un elogio ese empeño que siempre tuvieron por hacerse más griegos que los griegos.

Felipe de Edimburgo anduvo el camino contrario. Siendo griego, acabó haciéndose más británico que los británicos. Naturalmente, su muerte a los 99 años (son longevos, sí) nos lleva de inmediato a otra serie de televisión, ‘The Crown’ (Netflix), de la que hemos hablado mucho aquí. A las puertas de la quinta temporada, la desaparición de Felipe nos priva de uno de sus personajes mejor construidos, siempre, como se dice en estos casos, entre las luces y las sombras.

Pero claro es: Felipe de Edimburgo era otro, no el personaje de ‘The Crown’, interpretado por tres actores diferentes (mi favorito, el primero: Matt Smith). Era otro, sí, aunque no sabemos muy bien quién. Su opacidad, su condición de consorte (ese cierto placer de no haber sido nunca rey, esa paradoja de estar dentro, pero también fuera), habrá contribuido a su riqueza como personaje de la serie de televisión. Tanto es así que, estoy seguro, mucho acabarán echando de menos al personaje de la ficción, porque del real, con mayúscula y minúscula, se sabía mucho menos, aunque se intuía bastante.

A fin de cuentas, cumplió con su cometido. Estar a la sombra de la reina, descubriendo placas, haciendo deporte, volando mucho, su gran placer. Es una simplificación, de acuerdo. Pero no creo que le importara. Su talante descreído, al menos en la serie, me hizo congeniar con él. No es fácil ser segundo a todas horas, y en ‘The Crown’ se queja muchas veces de su papel secundario, pero, en el fondo, eso le dio mucha vida.

Aunque es seguro que el príncipe de la ficción no es igual a la persona de carne y hueso que nos acaba de dejar, hay algunos aspectos de su personalidad que son conocidos. Ahí está su azarosa llegada a la realeza británica, su naturaleza apátrida, su forma de hacerse inglés a pesar de sus escepticismos y su estupefacción con la vida en palacio (salía disparado de entre aquellos muros en cuanto podía, o al menos eso se nos cuenta).

Eso sí, fue acostumbrándose a las maneras. Qué remedio. Los códigos Windsor se impusieron y Felipe cumplió sin perder el ramalazo burlón, el tono humorístico. Son los mejores momentos de ‘The Crown’. Mientras Isabel II cumple con resignación esa difícil tarea que consiste en no reír más de lo adecuado para tu cargo. Felipe de Edimburgo no se doblegaba ante la corrección política, salvo en el corte de los trajes, y eso siempre es de agradecer.

Ayer, en un telediario, se le veía inaugurando otro edificio más, de los muchos que inauguró. Decía a la cámara: “soy el tipo que mejor descubre placas conmemorativas del mundo”. Puede que la gente se acuerde más del personaje de la serie, al que sí conoce en profundidad. Lo que no quiere decir que Felipe no estuviera a la altura de un guion de película, por más que se mantuviera siempre como un secundario de lujo que se sabía el papel. O que fingía sabérselo.