EN la corona de la Berenguela está encendido el faro de la catedral, como corresponde a los años jubilares. La lluvia y la niebla le han devuelto a las torres barrocas del Obradoiro, recientemente lavadas, ese color mágico, entre plomo y piedra sagrada, que las identifican con los últimos pálpitos de todos los eneros de su historia. Son las diez de la mañana en las agujas de la pandemia.

En este viernes de casi confinamiento, por las calles parece que haya pasado un ángel exterminador. Camino solo. En un bar de la Rúa do Franco un cartel, grafiado con más voluntad que estilo, ofrecen “café y churros para llevar”. Un perro callejero viene a olfatearme en la puerta de La Caixa, donde están haciendo mudanza a la Rúa do Vilar. El animal se siente solo y desconcertado. Puede que haya perdido a su dueño, o quizás no lo tuvo nunca. Con lo que no puede contar para alimentarse es con las propinas de los bares. El cuponero de los soportales de Correos me vende sus primeros décimos del día. “Suma cinco”, le digo al pronto. “Usted siempre lo clava”, responde.

Ni saludo, ni me saluda nadie, hasta que en Platerías me sale al encuentro mi amiga Violeta. Nos convertimos en dos animales desconcertados. No nos reconocemos rompiendo la neblina por las Quintanas hacia Cervantes, por ver si allí hay algún lugar dónde tomar un café sin quebrar las reglas. Finalmente los degustamos sentados en el suelo, bajo el Arco de Palacio. Una pareja de peregrinas despistadas nos preguntan por la Puerta Santa. Vienen andando desde Italia y el Obradoiro, sin sol y con bruma, las ha deslumbrado.

Le pregunto a Violeta por su última sesión con el psicólogo. Desde marzo del 20, el especialista en salud mental se ha convertido en su confesor quincenal imprescindible. Mi amiga no soporta la soledad, la inacción, la falta de vida nocturna, la sequía cultural... pero es absolutamente estricta en el cumplimento de las normas de protección del covid-19 y además no pierde un detalle del proceso.

–Carlos –me responde–, me ha prescrito no ver ni escuchar las noticias. Me condena al ostracismo absoluto para curarme de la soledad.

–Se nos ha caído el mundo –respondo.