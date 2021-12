¿El púlpito de Gonzalo?

RESILIENTE Cuando Gonzalo Caballero sea relevado, si llega ese día, como portavoz parlamentario del PSdeG lo vamos a echar de menos. Es de esos políticos que siempre está dispuesto a dar la cara, y reducir sus comparecencias va a ser un suplicio para él y un alivio para Valentín González Formoso.

Es que el ex secretario xeral no para. Incluso un lunes en medio de Navidades en el que ni siquiera Ana Pontón o algún miembro del Bloque (Néstor Rego va por libre en sus madriles) tenían rueda de prensa, el Caballero sobrino contraprogramó al nuevo secretario xeral convocando a los medios casi a la misma hora que su superior jerárquico; eso sí, al menos lo hizo en Santiago y no en Vigo, lo cual sería de coña.

En el cuartel de mando del nuevo PSdeG ya no saben qué pensar pero, por si tenían dudas, Gonzalo aclaró su papel: va a seguir trabajando día a día con total normalidad centrado en “los grandes temas que preocupan a los gallegos porque el PSdeG es un instrumento al servicio de los gallegos”.

Ante los medios aseguró estar cómodo como parlamentario aludiendo a aquello de que tiene que servir los intereses de los que le eligieron y que a ellos le debe “total dedicación”. Se quedó tan tranquilo y ante el asombro de presentes (y ausentes) remachó: “Soy una persona muy resistente y resiliente” aclarando que es un hombre de partido y que será leal a la nueva dirección, antes, por supuesto, de lanzar sus diatribas contra el equipo de Formoso recordándole que no están haciendo bien las cosas y que por este camino el PSdeG va a “salir debilitado con una división que no sería positiva”. Sin dudar ni un momento cuando lo decía. a.Trabanca