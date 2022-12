El “Quartet Atenea”: “Prix Credit Suisse Jeunes Solistes”

El “Quartet Atenea” fue galardonado con el ”Prix Credit Suisse Jeunes Solistes”, formación integrada por los violinistas Gil Sisquella Oncins y Jaume Angelès Fité, el viola Bernat Santacana y el chelista compostelano Iago Domínguez Eiras, músico especialmente activo en las programaciones seguidas con regularidad en el Paraninfo da Universidade, en proyectos de la “USC”. Como tal grupo, se formaron en 2019 con la pretensión de descubrir y explorar el repertorio en el que se especializó y en este breve período actuaron en lugares que les llevaron desde la Casa de la Cultura de Girona; “L´Atlántida “, de Vic; el “Teatre Grec”; el Teatro Calderón de Valladolid, además de giras por Italia, Francia y Alemania, con actuaciones en Ginebra; el Auditorio “Lo Squero”, de Venecia, y la inauguración del “Festival Int. de Música” de Wissenbourg, recibiendo al tiempo consideraciones como el “Delta Chamber Int. Competition Prix”(2019); y el segundo del “XIV Concurso Montserrat Alavedra” (2021). Está integrado en la “Xarxa de Músics de Juventudes Musicals de Catalunya” y de la “Red de Juventudes Musicales de España”.

Es la primera ocasión en la que un grupo español, logra tan prestigiado certamen, otorgado el pasado día 18 de diciembre y en lo relativo a este “Prix Credit Suisse Jeunes Solistes”, con carácter bienal, la cuantía asciende en lo económico a una suma de 25.000 CHF, además de un debut en el Festival de Lucerna, el 17 de agosto de 2023. El “Quartet Atenea”, se impuso a otros dos conjuntos y dos solistas en la final celebrada en 17 de diciembre en la “Haute École de Musique de Lausanne”, eligiendo para el evento obras de Benjamin Britten, Henry Purcell, Raquel García Tomás; Wolfgang Amadeus Mozart y Claude Debussy. El “Prix Credit Suisse Jeunes Solistes”, parte como una iniciativa conjunta con el “Festival de Lucerne”; la “Conferencia de Universidades de Música de Suiza y la “Credit Suisse Foundation”. Tras un meditado proceso de selección, cada uno de los Conservatorios nominó a un máximo de dos participantes para las semifinales, que tuvieron lugar en los últimos días de octubre, en la “Zurich University of Arts”, alcanzando la fase final dos solistas y tres conjuntos.

El jurado presidido por Noémie Robidas y Michael Haefliger, estuvo formado por Florianes Cottet (“Oechestre Dijon Bourgone”); Stephan Smidt (“Musik –Akademie Basel”); Michael Eidenbenz (“Zurich University of Arts”); Valentin Gloor (“Haute École de Musique de Laussane”); Daniela Bertoli, figuraría como invitada del jurado en calidad de representante de la “Credit Suisse Foundation”. La opinión en cuanto al “Quartet Atenea”, se resumiría en la impresionante interpretación persuasiva e inspiradora, en la valoración de Michael Haeffliger, miembro del jurado, director ejecutivo y artístico del “Festival de Lucerna”, quien confirmaría su interés por escucharles en el festival que dirige. Noémí Robidas, presidenta del jurado, destacaría que no solo se trataba de esa pugna entre los finalistas, tanto solistas con distintos instrumentos o los grupos en liza, sino la decidida búsqueda de personalidades musicalmente convincentes y que reciban el reconocimiento inmediato, por su singularidad de los aficionados presentes. Para dejar constancia, el concierto que este cuarteto ofrecerá en el “Festival de Lucerna”, el 17 de agosto de 2023.

El “Quartet Atenea”, colaboró el curso pasado con su concierto ofrecido en la “Fundación Juan Mach”, de Madrid, en el capitulo de “Jóvenes Intérpretes”, que les reservó la fecha del 10 de octubre de 2021, cuya grabación estuvo disponible durante el espacio de un mes, en un programa en el que apostaron por obra de Ludwig van Beethoven, Dmtri Shostakovich y Benjamin Britten. Una interpretación que resultó una tarjeta de visita de absoluta solvencia, en uno de proyectos culturales de mayor prestigio a nivel nacional, no solo en el ámbito de la música, sino también de la cultura dentro de sus mayores exigencias. “Quartet Atenea”, interpretaron entonces el “Cuarteto en Fa m. Op, 95”, de Beethoven- “Allegro con brio”; “Allegretto ma non troppo”; “Allegro assai vivace ma serioso” y “Larghetto espressivo-Allegro agitato”-, obra conocida como “Serioso”, debido a la indicación que aparece en el encabezado del tercer movimiento; obra dramática e innovadora del “Divino Sordo”, y que preparaba el camino a la serie de los “Cuartetos Razumovsky”, para conocer su estreno a cargo del “Cuarteto Schuppanzigh”- músicos de su confianza- con la pretensión de que no se ejecutasen en público, por su exigente talante, destinado al reducido grupo de “connoisseur”.

Shostakovich con el “Cuarteto en Fa m. Op. 95”-“Largo”; “Allegro molto”; “Allegretto”; “Largo” y “Largo”-; obra nacida en la urgencia de tres días, en una visita a la “RDA”, en 1960, auspiciado por el estreno del filme cuya banda sonora había compuesto entonces. Un motivo sonoro- típico en el compositor- recurre al tema “DSCH”- notas Re, Mi bemol, Do y Si natural-, que se manifiesta con voluntad a lo largo de los cinco tiempos, en condición de hilo conductor, siendo además una dedicatoria a las víctimas del fascismo y fruto de la profunda impresión que le había producido la destrucción sufrida por Dresde, tras los bombardeos.

Benjamin Britten con “Tres divertimentos”- “March”, “Waltz” y “Burlesque”-, género en el que el compositor inglés, había indagado desde 1933, tras concluir los años de estudio en el “Royal College”, en los que dejó piezas como “Alla quartetto serioso Go play, boy, play”, en el que representaba retratos musicales de su escuela, no exentos de humor. Tres años después, aprovechará para revisar los resultados, partiendo precisamente de tres de las piezas (“Physcal trainig”,”At the Party” y “Ragging”, para engarzar lo que serán el grupo de estos tres “Divertimentos”, destacables por su vena humorística y paródica, entre ritmos y disonancias, plagados de carácter burlesco, con aspectos que traerían a la memoria las “Tres piezas para cuarteto” de Igor Stravinsky.